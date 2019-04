Kuue tiitliga tõuseks Ronaldo jagama kõigi aegade esikohta. Praegu on ainsana kuus korda suutnud Meistrite liiga võita hispaanlane Francisco Gento. Ääreründajana tegutsenud Gento triumfeeris Reali ridades hooaegadel 1955/56 – 1959/60 ning 1965/66.

Sarnaselt Ronaldole on Meistrite liiga suutnud viiel korral võita koguni veel üheksa meest. Aastatel 1956-1960 võitsid viiel aastal järjest Madridi Reali mängumehed Héctor Rial, Juan Alonso, Juan Santisteban, Marquitos, Rafael Lesmes, José María Zárraga ja Alfredo Di Stéfano. Viiel korral on Meistrite liiga karika saanud pea kohale tõsta veel ka Itaalia legendid Alessandro Costacurta ning Paolo Maldini. Kaitseässad võitsid kõik trofeed AC Milaniga. Esikohad tulid 1989., 1990., 1994., 2003. ja 2007. aastal. Seega on Ronaldo ainus tegevjalgpallur, kellel on viis Meistrite liiga tiitlit.

Juventusega Meistrite liiga võites oleks Ronaldo suutnud karika pea kohale tõsta kolme erineva meeskonnaga. Varasemalt on midagi sellist suutnud ainult Hollandi legend Clarence Seedorf. Seedeorf võidutses omal ajal korra Amsterdami Ajaxi ja Real ridades ning kahel juhul AC Milaniga.

Juventust ootab Meistrite liiga veerandfinaalis ees Amsterdami Ajax. Edu korral tuleb neile poolfinaaliks vastane paarist Manchester City – Tottenham.

Kõige rohkem Meistrite liiga trofeesid võitnud mängijad: