MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Juhuslikult Bayerni peatreeneriks saanud horvaat ei saanudki sel ametikohal pikalt vastu pidada

Madis Kalvet

Niko Kovaci karjääri Münchenis sai läbi pärast laupäevast kaotust Frankfurdis. Foto: rscp - FRANK HEINEN via www.imago-images.de, imago images/Rene Schulz/Scanpix

Müncheni Bayern on ikka ja jälle olnud Saksamaa jalgpalli valitseja. Bundesliga tiitel on võidetud viimasel seitsmel hooajal. Viimati osutas Dortmundi Borussia neile juba vägagi tõsist vastupanu, kuid lõpuks tõmbas pikema kõrre ikkagi Bayern. Meistrite liigas on paar viimast hooaega olnud samuti juba väiksema säraga.