MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Imemees Haaland. Kas Norra on lõpuks leidnud oma Zlatan Ibrahimovici?

Jalgpallis on viimase 15 aasta jooksul olnud Skandinaavia kõige tuntumaks jalgpalluriks Rootsi äss Zlatan Ibrahimovic ning tema nimi on regulaarselt vallutanud lisaks Rootsi ajalehtedele ka Norra, Taani ja Soome väljaanded. Nii on nimetatud kolm lootnud, et ehk saabub peagi päev, kus neil on ette näidata sama kõva äss nagu rootslastel.

Nüüd tundub, et norralased on lõpuks leidnud oma Zlatani ehk jalgpalluri, kes paneb kogu jalgpallimeedia endast rääkima. Loomulikult on selleks meheks 19-aastane Erling Braut Haaland.

Kui eelmisel aastal võisid mõned veel kahelda, kas Austria tippklubi Red Bull Salzburgi eest säramine on piisav näitaja, siis käimasoleval aastal on ta Dortmundi Borussias kõik uksed jalaga lahti löönud.

Viimati sai Haalandi valusat jalga tunda PSG. Dortmund võitis Meistrite liiga kaheksandikfinaali avakohtumise koduväljakul 2:1. Haaland lõi kaks väravat. Dortmundi eest on norralane pidanud nüüd 7 kohtumist, millega ta on kirja saanud 11 tabamust. Salzburgis lõi ta eelmisel hooajal 22 kohtumisega 28 väravat.

Praegu liigub kõik igatahes selles suunas, et just Haaland võib lõpetada Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo pikaaegse valitsemisaja Meistrite liigas. Nimelt on alates hooajast 2007/08 just Messi ja Ronaldo jaganud Euroopa kõige tugevama klubisarja parima väravaküti tiitli.

Ronaldo on suurimaks väravakütiks olnud kuuel hooajal ning Messi viiel. Hooajal 2014/15 jagasid parima väravaküti tiitlit Ronaldo, Messi ja Neymar.