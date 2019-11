MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Galacticos 3.0: Kylian Mbappe suur peaproov

Perez on rahakotirauad avanud nii Luis Figo, Zinedine Zidane'i, Cristiano Ronaldo, David Beckhami, „Brasiilia“ Ronaldo, Michael Oweni, Robinho, Kaka, Karim Benzema, Gareth Bale'i jt ostmiseks.

Pereze nö tähtmängijate projekt on saanud nimeks Galacticos. Esimesele tähtede koosseisule pandi alus 2000. aastal Figo ostmisega. 2006. aastaks oli klubi jõudnud aga ummikusse ning Perez taandus troonilt.

Kolmas megaprojekt

2009. aastal valiti ta taas presidendiks ning Cristiano Ronaldo ja Kaka ostmisele pandi alus tähtedeparaadile Galacticos 2.0.

Nüüd on Pereze eesmärgiks Galacticos 3.0. Selle projekti esimeseks nurgakiviks sai sel suvel Londoni Chelseast 150 miljoni euro eest ostetud Eden Hazard. Ilmselgelt ei saa aga Hazard olla Pereze juhitava tiimi suurim täht. Siinkohal on presidendil kindel lemmik ning Galacticos 3.0 esindusnäoks peab tema soovide kohaselt saama Mbappe.

Juba teisipäeva õhtul saab Santiago Bernabeu publik näha, mida Mbappe suudaks neile tulevikus pakkuda. Sel korral tuleb Madridi fännidel veel leppida PSG rüüs ringi lippava ründeässaga.

Siiski on mitmel pool Reali ja PSG Meistrite liiga kohtumine ristitud juba Mbappe peaprooviks Reali publiku ees. Aina enam on kostmas jutte, et 20-aastane Prantsusmaa koondislane siirdubki järgmisel suvel Madridi. Seejuures on Reali meediavankri ette rakendatud ka peatreener Zinedine Zidane ja tema hoolealused. Viimati sai PSG Zidane'i peale isegi pahaseks, et ta nii palju Mbappest räägib.