MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Conte järjekordne särav ründeduo, millest pool võib varsti kuuluda Barcelonale

Itaalia liigas ongi Inter hingamas suursoosikule Torino Juventusele kuklasse. Juventusel on 11. vooru järel koos 29 silma. Inter on 28-ga teine. Meistrite liigas proovib Inter F-alagrupis anda tõsist lahingut FC Barcelonale ja Dortmundi Borussiale.

F-alagrupi tabeliseis kolme vooru järel: 1. Barcelona 7 punkti, 2. Dortmundi Borussia 4, 3. Milano Inter 4, 4. Praha Slavia 1.

Interi edasipääsu seisukohast saab olema ülioluliseks kohtumiseks täna võõrsil peetav matš Dortmundiga.

Barcelonast tulev oht



Nii ongi Inter justkui taas päris suurte poiste mängumaal. Siiski soovitavad eksperdid nende kiitmise osas tuure maha võtta. Nimelt leitakse, et Milano klubi mängib juba praegu oma maksimaalse võimekuse lähedal ning nad ei ole võimelised enam väga palju juurde panema. Samas näiteks nii nende koduliiga suurim rivaal Juventus kui ka Meistrite liigas nendega ühte alagruppi kuuluv Barcelona võivad veel taset tõsta.

Ühte tuleb aga Milanos veel karta. Nimelt usutakse, et peagi tuleb Barcelona nende koosseisu rüüstama. Kataloonias on aina enam kasvamas veendumus, et Martinez täidab peagi Barcelona Luis Suarezest tühjaks jääva koha.

Nendele kuulujuttudele annab hoogu juurde tõsiasi, et Martinez ja Lionel Messi on Argentina koondises moodustanud suurepärase ründeduo. 22-aastane Martinez on praeguseks Argentina koondises pidanud 15 kohtumist ning löönud koguni 9 väravat.

Milanos aga loodetakse, et Lukaku ja Martinez veavad nende ründeliini koguni järgmised 10 aastat. Interi tegevjuht Giuseppe Marotta ongi igatahes väitnud, et ükski nende mängumees ei ole müügiks.