MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Barcelona kordas mullust fiaskot, Liverpool tegi aga uuesti Istanbuli-imet

Eelmise hooaja veerandfinaalis tundus Barcelona ja AS Roma heitluses kõik tehtud olevat, kui katalaanid teenisid koduväljakul 4:1 võidu. Itaallased aga nii ei arvanud ning kütsid koduväljakul Barcelonale 3:0 sauna ja sammusid hoopis ise poolfinaali.

Tänavuse hooaja poolfinaalis võitis Barcelona koduväljakul avamängus Liverpooli 3:0 ning kõik uskusid, et Lionel Messi & Co on eelmise hooaja vigadest õppinud, kuid võta näpust. Taaskord tuldi korduskohtumist liialt enesekindlalt mängima ja lõigati sellega näppu. Liverpool võitis kordusmängu 4:0 ja pääses igati teenitult finaali.

Kui Barcelona kordas mullust fiaskot, siis Liverpooli poolehoidjad rõõmustavad, et nemad kordasid 2005. aasta Istanbuli-imet. Mäletatavasti krooniti Liverpool toona Istanbulis Meistrite liiga võitjaks. Ka toona tuli Inglismaa klubi välja suurest kaotusseisust.

2005. aasta esikohamängus asus AC Milan poolajaks Liverpooli vastu 3:0 juhtima, kuid inglased viigistasid 3:3 ja võitsid lõpuks penaltitega 3:2.

Ehk Liverpool suutis taaskord kolmeväravalise kaotusseisu enda kasuks pöörata.

🗓️ 2005

Milan 3-0 Liverpool



🗓️ 2019

Barcelona 3-0 Liverpool



Never give up 👊#UCL pic.twitter.com/lifLZq91CO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019