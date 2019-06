MEISTRITE LIIGA PÄEVIK | Arsenali fännid valmistuvad Londonist põgenema, inglased teavad juba finaali kangelase nime

Inglismaal räägiti tänavu mitmel puhul, et Manchester Unitedi poolehoidjad on valmis nägema Manchester City võitu Premier League'is, kui see tähendab, et Liverpool jääb ikkagi trofeest ilma. Vähemalt selles mõttes Unitedi poolehoidjate üks soov täitus, sest Citry kroonitigi tšempioniks.

Kui Põhja-Inglismaal on läbi aastakümnete olnud suurimaks vastaseisuks Manchester Unitedi ja Liverpooli duell, siis Londoni tippklubide seas on vihane rivaliteet Londoni Arsenali ja Tottenhami vahel. Läbi aastate nii Arsenali kui ka Tottenhai fännid tähistanud päeva, kui Premier League'is on saanud selgeks, et nende lemmik edestab lõppkokkuvõttes vihavaenlast.

Nii loodavad täna Unitedi fännid, et Liverpool kaotaks Meistrite liiga finaali ja Arsenali poolehoidjad ootavad Tottenhami kaotust. Kui Unitedi fännid ei peaks võidurõõmsaid Liverpooli poolehoidjaid vähemalt oma kodulinnas nägema, siis Arsenalil oleks Londonis rõõmustavaid Tottenhami fänne keerulisem vältida. Nii visatakse juba nalja, et Tottenhami võidu korral kolivad Arsenali poolehoidjad vähemalt mõneks ajaks pealinnast minema.

Lugedes aga finaali eel kirjutatud eelvaateid, siis aina enam hakkab tunduma, et inglastel on juba teada mehe nimi, kes lõpuks finaali saatuse otsustab. Mitmelt poolt on kosta, et suure tõenäosusega kerkib selleks meheks Liverpooli 27-aastane ründeäss Sadio Mane.

„Mohamed Salah võib ju olla superstaar, kuid Sadio Mane on see, kes võib finaali saatuse otsustada. Sadio Mane räägib vaikselt ja kohati on teda raske kuulda. Jürgen Klopi naer võib tema sõnad kergelt enda alla matta. Klopp on toonud Anfieldile suure kära ja müra, kuid Mane mõjub kõige selle müra sees vaikse palgamõrvarina, kes ootab oma hetke,“ kirjutas Rich Jolly Eurospordi veergudel.

Julgemate ennustajate arvates lööb Mane Madridis üldse kolm väravat.