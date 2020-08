Mees, kes on hooaja alguses säratult mänginud Bayerni ümbersünni taga

Madis Kalvet reporter RUS

Hansi Flick võib naeratada - Bayernil läheb viimasel ajal hästi. Foto: Peter Schatz, Peter Schatz / Pool/Scanpix

Müncheni Bayern on Saksamaa meistritiitli võitnud praeguseks kaheksa korda järjest. Siiski oli käimasoleva hooaja algus Bayerni jaoks kohutav ning pärast 1:5 kaotust Frankfurti Eintrachtile sai Müncheni jalgpallitiimi tüürinud peatreener Niko Kovac ametist priiks. Tundus, et Bundesliga tabelis neljandal kohal paiknenud Bayerni edasine langus on igati loogiline. Kõigest üheksa kuud hiljem nüpeldati aga 8:2 FC Barcelonat ja ollakse suurim soosik Meistrite liiga tiitlile. Selle imelise muudatuse suutis ellu viia mees, kes sepistas omal ajal ka Saksamaa 7:1 võidu Brasiilia üle.