Sel hooajal püsib Liverpool samuti Premier League'is tabeli tipus, kuid eksimusi on tulnud varasemast rohkem. Kui Manchester City ja Manchester United peavad järgi ka oma vahele jäänud kohtumised, siis tõusevad Manchesteri klubid ilmselt tabelis tiitlikaitsjast mööda.

Loomulikult on Liverpooli sel hooajal seganud mitmed vigastused, kuid probleeme on teisigi. Hooaja suurima kaotuse võib justkui kirjutada hoopis Müncheni Bayerni kraesse, kelle suurepärased esitused Meistrite liigas muutsid ka Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi liialt uljaks. Hiljem on tekkinud muuhulgas ka mured, millega ei oleks osatud varasemalt isegi arvestada.