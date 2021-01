Läbirääkimised Madridi Reali stiilis. Kas Sergio Ramose väljapressimistaktikat saadab edu?

Nüüd on Real ja Ramos jõudnud olukorda, kus keskkaitsja leping Madridi klubiga lõppeb 30. juunil. Seega võib klubi kapten nüüdsest pidada läbirääkimisi teiste klubidega.

Hispaanias tulnud uudiste kohaselt „unistab“ Ramos hoopis edasisest koostööst Lionel Messiga. Ramose ja klubi presidendi Florentino Pereze viimane läbirääkimiste voor tiimi kapteni hotellitoas osutus üsnagi kummaliseks. Vaadates veel Hispaania meediast saabunud uudiseid, siis on selge, et Ramos kasutab juba tuttavat väljapressimistaktikat. Samal ajal on Perez „tööle pannud“ oma masinavärgi ja samamoodi jätkates võib Ramost oodata teiste klubi legendide Fernando Hierro, Rauli ja Iker Casillase kurb saatus.