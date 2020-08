Koroonaviiruse paus vormis Bayerni mängumehest maailma parima poolkaitsja

Madis Kalvet reporter RUS

Leon Goretzka (ülemine) koos Serge Gnabryga tähistamas Müncheni Bayerni Meistrite liiga triumfi. Foto: HANDOUT HANDOUT, EPA/Scanpix

Koroonaviirusest tingitud mängupausi ajal räägiti spordimaailmas pidevalt, et see on aeg, kus on võimalik parandada füüsilist võimekust. Nagu näha, siis Müncheni Bayerni jalgpalliklubi poolkaitsja võttis kevadel asja tõsiselt kätte ning praegu peetakse teda juba mitmel pool maailma parimaks poolkaitsjaks.