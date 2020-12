Kas valesti tõlgitud sõnad said PSG peatreenerile Thomas Tuchelile saatuslikuks?

Kaspar Ruus reporter RUS 3

Thomas Tuchel REUTERS/Charles Platiau

Mitmed mainekad väljaanded kirjutasid jõululaupäeva hommikul kindlas kõneviisis, et Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi on vallandanud senise peatreeneri Thomas Tucheli. Alles eelneval õhtul oli PSG saanud Prantsusmaa kõrgliigas 4:0 võidu Strasbourgi üle. Nüüdseks on meedias hakanud levima spekulatsioonid, et Tucheli vallandamise üheks põhjuseks võis olla paari päeva tagune intervjuu, mis palju kõneainet tekitas.