Karm reaalsus: Meistrite liiga ongi tegelikult juba ju kirutud Superliiga

Madis Kalvet reporter RUS 1

Müncheni Bayern on Meistrite liiga play-off'ides alaline külaline nagu ka teised absoluutsed tipptiimid. Foto: CHRISTOF STACHE, AFP/Scanpix

Jalgpallimaailmas on sel aastal väga palju räägitud nö Euroopa Superliigast/Euroopa Premier League'ist. Täpsemalt on jutuks olnud plaan moodustada kinnine liiga, kus osaleksid ainult kõige kuulsamad vutiklubid. Praegusele Meistrite liigale otsa vaadates on tegelikult selge, et sisuliselt on nimetatud Euroopa Superliiga/Euroopa Premier League juba aastaid tegutsenud.