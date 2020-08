"Jäljendajad, mitte jalgpalliklubi!" Miks on Meistrite liiga poolfinalist Saksamaal niivõrd vihatud?

Mõned võtted, mida Leipzig noorte arendamisel kasutab. Akadeemias on kasutusel programm SoccerBolt360, mille abil treenitakse perifeerset nägemist ja olukordade ennetamist. Nagelsmannil meeldib aga kasutada treeningutel erineva suuruse ja kujuga väljakuid, et mängijad oleksid erinevateks olukordadeks paremini valmis. Tihedat koostööd tehakse ka kergejõustikutreeneritega. Täpsemalt jooksutreeneritega. Tulemused on koheselt ka võtta. Kaitsja Lukas Klostermann on 30 m distantsil üle löönud isegi Usain Bolti tulemuse.