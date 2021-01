Chelsea „pikk projekt" kestis 18 kuud. Kas meeskonda valmistati kogu aeg ette sakslase tulekuks?

Nö pika projekti alguses said end näidata mitmed klubi akadeemia kasvandikud. Lampard tüüris võistkonna esimesel hooajal Premier League'i esinelikusse ehk tagas võistkonnale koha Meistrite liigas. 2020. aasta suvel läks lahti aga tõeline osturalli. Uute mängijate hankimiseks kulutati umbes veerand miljardit eurot. Loomulikult nõuti Lampardilt koheselt ka suuremaid saavutusi. Algus oli rahuldav, kuid viimase aja tulemused ei jätnud enam muud võimalust. Lampardi palkamine oli küll nö pikk projekt, kuid elu on näidanud, et Chelseas ongi 18 kuud juba päris pikk aeg ning klubi presidendi Roman Abramovitši kannatus võib katkeda väga järsku.

Chelsea viimase aja oste vaadates on paljudel ekspertidel aga arvamus, et juba mõnda aega on Londonis tehtud ettevalmistusi selleks, et klubi juhtimise võtaks üle sakslasest peatreener.