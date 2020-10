Zinedine Zidane šokk-kaotusest: minu töö on leida lahendus, kuid ma ei suutnud seda

Real jäi juba avapoolajal 0:3 kaotusseisu. Teisel poolajal suutsid Madridi mängijad kaks väravat tagasi lüüa ning lõpus sahises võrk ka kolmandat korda, kuid VAR tühistas suluseisu tõttu viimase tabamuse.

"Tegime esimese värava ajal vea ja pärast seda oli meil enesekindlusega probleeme. See oli halb mäng ja halb õhtu," rääkis Reali peatreener Zinedine Zidane kohtumise järel. "Mina olen treener. Mina pean lahenduse, kuid täna ma seda ei suutnud."

"Meil jäi veidi kõigest puudu. Eelkõige enesekindlusest, mis on kõige tähtsam. See on teine halb mäng meie jaoks," viitas Zidane laupäeval Cadizilt saadud 0:1 kaotusele. "Peame nüüd valmistuma järgmiseks matšiks. On selge, et mina vastutan."

Reali jaoks jätkub hooaeg juba laupäeval, kui Hispaania kõrgliigas sõidetakse külla igipõlisele rivaalile Barcelonale.