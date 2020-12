Zidane: ma ei kavatse tagasi astuda, üldsegi mitte

"Ma ei kavatse tagasi astuda, üldsegi mitte," ütles Zidane pärast 0:2 kaotust.

13-kordsed Euroopa meistrid peavad play-offi jõudmiseks võitma viimases voorus Mönchengladbachi Borussia.

"Meil on alati olud keerulisi hetki ja me oleme teinud halbu seeriaid, kuid peame jätkama," lisas prantslane, kelle hoolealused kaotasid laupäeval Alavesile 1:2 ja langesid koduliigas neljandaks.

"Mul on piisavalt jõudu, et olukord ümber pöörata ja annan selleks endast kõik. Nii ka kõik mängijad. Mängisime hästi ja väärisime rohkemat. Peame lihtsalt pea püsti hoidma ja järgmise mängu peale mõtlema," arutles Zidane.



Enne viimast vooru on Borussial 8, Šahtaril ja Realil 7 ning Milano Interil 5 punkti. Inter säilitas eile edasipääsulootused, kui alistas Romelu Lukaku kahe värava abil Mönchengladbachi 3:2.