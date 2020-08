Vigastusega kimpus olnud PSG ründestaar on Meistrite liigaks mänguvalmis

Enne tänast Meistrite liiga kohtumist Atalanta vastu on PSG lootsil Thomas Tuchelil rõõmustavaid uudiseid klubi poolehoidjatele. Nimelt on mõned nädalad tagasi viga saanud ründaja Kylian Mbappe mänguvalmis, kui just ei juhtu midagi ootamatut.

“Me oleme väga rahul, kui meil on võimalus mängida Mbappega kohtumise lõpuni. See annab Neymarile enda kõrvale sarnase ründaja,” selgitas Tuchel. 21-aastane maailmameister Mbappe tegi eelmise kuu lõpus oma hüppeliigasele viga Prantsusmaa karikavõistlustel.

PSG-l pole seni veel märkimisväärset euroedu olnud, kuid uue turniirisüsteemi tõttu, ootavad mitmed spetsialistid sellelt turniirilt üllatusvõitu.

Paris Saint-Germain mängib täna kell 22:00 Meistrite liiga veerandfinaalis Atalanta vastu.