VIDEO | De Bruyne pärast kaotust Meistrite liigas: uus aasta, sama jama

Belgia koondise staarnängija tunnistas pärast valusat kaotust, et ta ei suuda oodata koju naasmist. “Ma pean minema koju, mu naine on rase ning ma pean sellele keskenduma,” ütles de Bruyne portaalile BT Sport. “Uus aasta, sama jama. Esimene poolaeg polnud piisavalt hea, teisel mängisime hästi. Suutsime leida viigivärava, kuid siis jäime taas kaotusseisu. Sellegipoolest hoidsime me neid surve all, me olime ründavamad. Isegi kui Sterling oleks realiseerinud selle värava, lõid nemad siiski kolmanda,” analüüsis de Bruyne.

Belglane rääkis Manchester City rünnakust, kus Raheem Sternlingul oli imeline võimalus viigistada seis 2:2, kuid inglane lõi palli üle tühja värava. Sellele järgnenud Lyoni rünnakust sündis aga prantslaste 3:1 värav.