Koroonaviirus on spordimaailmale jätnud tugeva jälje, kuid siiski proovitakse võistlusi jätkata. Tänavuse hooaja Euroopa kaheksa paremat jalgpalliklubi on praeguseks kogunenud Portugali, kus peetakse maailmameistrivõistluste stiilis finaalturniir. Põnevaid jutupunkte on enne mänge palju. Kas Euroopa jalgpalli liidus UEFA-s vaadataksegi ärevusega turniiritabelit? Kas Müncheni Bayern ongi soosik number üks? Mis ikkagi juhtus senise suurima üllataja Atalanta liidriga? Kas Lionel Messi teeb seda jälle? Ja miks mängitakse üldse Portugalis?