Türgi president mõistis Meistrite liiga rassistliku intsidendi hukka: UEFA peab otsuseid tegema

Intsident sai alguse, kui neljas kohtunik Sebastian Colţescu (Rumeenia) kutsus 14. mänguminutil peakohtunik Ovidiu Haţegani enda juurde ja näitas, et Basaksehiri pingilt tuleks talumatu käitumise eest eemaldada kamerunlasest abitreener Pierre Webo. Siis lausus neljas kohtunik: "Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav."

Selle peale puhkes Basaksehiri varumeeste pingil üldine rahulolematus ning kohtunikelt nõuti selgitust, miks Webot "mustaks meheks" kutsuti.

Basaksehiri klubi esindajad väitsid hiljem, et nad olid valmis mängu jätkama, kui neljas kohtunik oleks välja vahetatud. "Neljas ametnik kasutas kõigi ees sõna" neeger ". Kui neljas kohtunik oleks mängust eemaldatud, siis oleksime jätkanud," ütles Göksel Gümüsdag Türgi telekanalile TRT Spor.

Juhtumit kommenteeris ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes teatas sotsiaalmeedias, et "UEFA peab tarvitusele võtma vahalikud meetmed".



Erdoğan kirjutas: "Mõistan tugevalt hukka rassistlikud remargid Pierre Webo suunas. Usun, et UEFA peab võtma vastu vajalikud meetmed. Oleme tingimusteta rassismi ja diskrimineerimise vastu spordis ja kõigis elu valdkondades."

Kui esialgu loodeti mänguga jätkata tund aega hiljem (kell 23), siis pärast südaööd teatas Basaksehir ametlikult, et nad keelduvad mängimast. Kohtumine peetakse täna õhtul Eesti aja järgi kell 19.55 ning teise kohtunikebrigaadiga.

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.



