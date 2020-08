TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga veerandfinaalide suur maiuspala: Barcelona vs Müncheni Bayern

Barcelona sai kaheksandikfinaalis jagu Napolist, pääsedes veerandfinaali 13. hooaega järjest, mis on ka selle võistlussarja rekord. Viimati viidi Euroopa klubijalgpalli ihaldatuim karikas Katalooniasse 2015. aastal. Mullu purustas Hispaania suurklubi lootused poolfinaalis Liverpool.

Bayern pühkis eelmises ringis teelt Londoni Chelsea. Meistrite liiga karika võitis Saksamaa hiid viimati 2013. aastal.

Tänased vastased on teineteisega varem kohtunud kümnes mängus, millest Barcelona on võitnud vaid kaks. Kuus võitu on kirjas Bayernil ning kaks korda on lepitud viiki.

Pole kahtlustki, et meeskondade suuremad lootused on seatud oma põhisnaiprite Lionel Messi ja Robert Lewandowski õlule. Kui Messil on sel hooajal kõikide sarjade peale ette näidata 31 väravat 43-st mängust, siis Lewandowski saldo on märksa muljetavaldavam - poolakas on nimelt 44 kohtumisega kõmmutanud 53 väravat ning seitsme Meistrite liiga mänguga löönud 13 kolli. Messi on Meistrite liigas sahistanud võrku sel hooajal vaid kolmel korral.

Barcelona peatreener Quique Setien: "Bayernil on palju asju, mis meile muret teevad, sest nad on terviklik meeskond - nad võivad sulle pressingut teha, neil on ründes palju valikuid, nad kaitsevad hästi. Kuid meie oskame pressi alt välja tulla ja palli hoida ning nad teavad, et kui me nende surve alt välja saame, võime neile palju haiget teha. Ma ei usu, et üks meeskond domineerima hakkab. Kes oma võimalusi paremini ära kasutab, see siit paarist ka edasi läheb."

Bayerni peatreener Hans-Dieter Flick: "Lewandowski ja Messi on võrreldamatud. Lewandowski on maailmaklassist kesktormaja. Ta garanteerib väravad ja valmistab neid ette. Messi on olnud selgelt viimaste aastate maailma parim mängija. Ta on erakordne mängija. Ma ei usu, et teist temasugust kunagi enam tuleb. Oleme mõelnud, kuidas teda peatada, aga ma ei hakka teile seda siin rääkima. Kõige tähtsam on, et me mängiks tema vastu nagu meeskond. Peame tegutsema targalt ning üritama teda survestada."

Olybeti koefitsiendid: Barcelona võit 3.41 - viik 3.93 - Bayerni võit 2.01.



