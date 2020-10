TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga põnevuskohtumine Juventus - Barcelona. Mõlemad peatreenerid vajavad võitu nagu õhku

Juventus astub täna Meistrite liigas väljakule 200. korda ning edu korral saaks neist esimene Itaalia klubi, kes jõuab Euroopa tugevaimas eurosarjas 100. võiduni. Uhked numbrid mõlemad, kuid sama uhkelt ei saa Juventus tagasi vaadata alanud koduliiga hooajale, kus kolmes mängus viiest on juba vastastele punkte loovutatud. Serie A tabelis istub üheksa aastat järjest Itaalia meistriks kroonitud klubi alles viiendal kohal, mis klubi legendile, sel suvel mõnevõrra üllatuslikult peatreeneriaemetisse nimetatud Andrea Pirlole just au ei tee.

Oleks vale öelda, et tänase kaotuse korral - oleneb muidugi, millise skooriga - tal pärast seitset võistlusmängu (seni 3 võitu ja 3 viiki) juba hundipass tasku pistetaks, kuid veidi kuumemaks võib jalgealune muutuda küll. Meistrite liiga hooaja avamängust on Juventusel kaasas 20. oktoobril võõrsil saadud 2:0 võit Kiievi Dinamo üle.

"Peame toetuma mängijatele, kes meil on. Barcelona on tugev meeskond ja tõeline meisterklubi, seega peame mängima hästi," rääkis Pirlo, kes peab läbi ajama Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligti ja Alex Sandrota. Lisaks on küsimärgi alla Leonardo Bonucci ja Giorgo Chiellini.

Veelgi kurvem on laupäeval El Clasicos kaotusekibedust tundma pidanud FC Barcelona ja seda juhendava hollandlase Ronald Koemani seis. La Ligas ollakse viie vooru järel 12. kohal (2 võitu, 1 viik, 2 kaotust). Eurosarja avamängust võeti kohustuslik 5:1 võit Ferencvarose üle.

Juventus on aga hoopis teisest puust meeskond kui Ungari meister. Alles eile presidendita ja juhatuseta jäänud Barcelona, kel on tõsiseid probleeme sisekliimaga, pole võõrsil bianconeride üle kunagi võitu saanud. Viimati kohtuti 2017/2018 Meistrite liiga hooaja alagrupis, kui Allianzi staadionil tehti väravateta viik ning Camp Noul võttis 3:0 võidu Barcelona. Hooaeg varem oldi vastamisi ka veerandfinaalis ning siis sai Juventus kodus 3:0 võidu, millest piisas, et Kataloonias 0:0 viigiga edasi pääseda.

"Juventus on alustanud hooaega meiega veidi sarnaselt. Uus peatreener vajab alati aega kohanemiseks ning meeskonna vormimiseks," rääkis Koeman. "See on matš kahe suure meeskonna vahel, kes loodavad jõuda turniiril kaugele. On oluline, et saaksime hea tulemuse, mängides sellist jalgpalli, nagu tahame."