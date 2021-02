TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga kaheksandikfinaalides kohtuvad tiitlikaitsja Bayern ja Lazio ning Atletico ja Chelsea

Kuna Hispaania valitsus ei luba koroonaviiruse uue tüve tõttu Chelsea jalgpallureid Hispaaniasse, tuleb Atleticol tänane kodumäng pidada Rumeenias Bukarestis.

Chelsea on näidanud pärast uue peatreeneri Thomas Tucheli tulekut head mängu ning püsib kõigi sarjade peale kokku kaotuseta seitsmendat mängu järjest.

Tuchel tunnistas, et Hispaania meistriliigat juhtiva Atletico poolel on nende jaoks kõige ohtlikumaks mängumeheks kogenud ründaja Luis Suarez.

"Ta on sündinud ründaja. Tal on selline mentaliteet, mis on omane vaid ründajatele. See näitab tema suurt tahtmist, intensiivsust ja tugevust ning nälga väravate löömise järele. Ta pole kunagi lõplikult rahul," iseloomustas Tuchel 34-aastast uruguailast.

Tiitlikaitsja Bayern on võitnud viimase üheksa kuuga koguni kuus tiitlit, kuid pärast jalgpalliklubide MMi on punkte kaotatud mõlemas Bundesliga mängus.

Täna ei saa Bayernit aidata vigastatud Corentin Tolisso ja Thomas Müller, kes on koroonaviiruse tõttu eneseisolatsioonis.



"Meil ei ole mingeid vabandusi. See on väga eriline mäng ja ma eeldan, et kogu meeskond on ülimalt motiveeritud," manitses Bayerni boss Hansi Flick oma hoolealuseid.



Lazio mängis Meistrite liiga play-offis viimati 21 aastat tagasi. Alagrupiturniiril jõudis Lazio vaid kahe võiduni, kuid suutis edestada Brügget ja Peterburi Zeniiti.



