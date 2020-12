TÄNA OTSEBLOGI | Kas Leipzig kukutab Manchester Unitedi Meistrite liigas konkurentsist?

Kui Pariisi Saint-Germain võõõrustab grupi autsaiderit Istanbul Basaksehiri, siis RB Leipzig võtab vastu Manchester Unitedi.

Kuna United võitis Old Traffordil Lepizigit 5:0, piisab inglastele edasipääsuks ka viigist. PSG võib 16 hulka jõuda isegi kaotusega, kui teine mäng ei jää viiki.

Leipzigi bossi Julian Nagelsmanni sõnul on nad suurest kaotusest õppinud. "See lõppskoor oli liiga suur. Me ei mänginud nii halvasti," sõnas sakslaste juhendaja. "Aga me ei kavatse sellele avamängule mõtlema jääda. See alagrupp on raske kõigi jaoks. Me vajame Unitedi vastu edasipääsuks võitu."

Unitedi peatreeneri Ole Gunnar Solskjaer tunnistas, et ta eeldas juba alagruppide loosimise järel, et selles grupis jääb kõik viimase vooru peale. "Väljalangemismängud ja sellised otsustavad mängud nagu see, on suured. Manchester United teeb olukorra enda jaoks alati raskeks, see on meie traditsioon. Aga me ei lähe kaitses istuma ja 0:0 peale mängima, see pole meie geenides," sõnas norralane.

Unitedil jäävad vigastuse tõttu eemale ründajad Edinson Cavani ja Anthony Martial, kuid esiväravavaht David de Gea on tagasi.

E-alagrupis on juba edasipääsu taganud Chelsea ja Sevilla ning G-grupis Barcelona ja Juventus, kes on täna omavahel vastamisi. Lahtine on veel olukord ka F-grupis, kus võitlevad teise koha eest Lazio (9 punkti) ja Brügge (7p).

Tänased mängud:

E-alagrupp:

22.00 Chelsea - FK Krasnodar

22.00 Rennes - Sevilla

F-alagrupp:

19.55 Lazio - Brügge

19.55 Peterburi Zeniit - Dortmundi Borussia

G-alagrupp:

22.00 Kiievi Dünamo - Ferencvaros

22.00 Barcelona - Juventus

H-alagrupp:

22.00 Pariisi Saint Germain - Istanbul Basaksehir

22.00 RB Leipzig - Manchester United

