TÄNA | Meistrite liigas on vastamisi hädasti võitu vajavad Madridi Real ja Milano Inter

Põnevas B-alagrupis on Hispaanias vastamisi hädasti võitu vajavad Madridi Real ja Milano Inter. Real on hetkel ühe punktiga viimasel kohal, Interil on tabelis sarnaselt Mönchengladbachi Borussiale kaks silma. Borussia mängib täna võõrsil Donetski Šahtariga, kes hoiab nelja punktiga liidrikohta.

Inter sai enne Realiga mängu väga halva uudise, kui selgus, et neid ei saa aidata esiründaja Romelu Lukaku, kes sai hiljuti reievigastuse.

Vigastusest on paranemas tšiillane Alexis Sanches, kuid Interi peatreeneri Antonio Conte sõnul pole ründaja veel piisavalt terve, et täna mängida. Lisaks jäävad itaallastel vigastustega eemale Stefano Sensi ja Matias Vecino.

Madridi Reali poolelt ei tee vigastuste tõttu kaasa Dani Carvajal, Nacho, Martin Ödegaard ja Alvaro Odriozola. Lisaks on Eder Militao nakatunud koroonaviirusesse.

D-alagrupis on täna Itaalias vastamisi liidrid Atalanta (4p) ja FC Liverpool (6p).

Tänased mängud:

A-alagurpp:

19.55 Moskva Lokomotiv - Madridi Atletico

22.00 Salzburg - Müncheni Bayern

B-alagrupp:

19.55 Donetski Šahtar - Mönchengladbachi Borussia

22.00 Madridi Real - Milano Inter

C-alagrupp:

22.00 Manchester City - Olympiakos

22.00 Porto - Marseille

D-alagrupp:

22.00 Atalanta - Liverpool

22.00 Midtjylland - Ajax

Tabeliseisud

Meistrite liiga (03.11) https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1323527835013840897