TÄNA MEISTRITE LIIGAS | Kas esmakordselt veerandfinaalis mängiv Leipzig üllatab kogenud Atleticot?

Tegemist on nende meeskondade esimese omavahelise kohtumisega. Leipzig, kellele see on UEFA sarjade üheksas play-off kohtumine, mängib aga Meistrite liiga veerandfinaalis esmakordselt. Atletico astub selles võistlussarjas veerandfinaalis platsile kuuendat korda.

Kaheksandikfinaalis lükkas Leipzig konkurentsist mulluse finalisti Tottenham Hotspuri, võites neid võõrsil 1:0 ja kodus 3:0. Atletico mängis samal ajal üle valitseva meistri Liverpooli, kelle vastu kodus saadi 1:0 ja võõrsil 3:2 võit.

Leipzig on sel hooajal Lissabonis juba mänginud, kui alagrupiturniiri esimeses voorus alistati Benfica 2:1.

Bundesliga hooaja kolmandana lõpetanud ja ka järgmiseks hooajaks Meistrite liiga koha kindlustanud Leipzig on alates koroonapausilt naasmisest mai keskpaigas võitnud neli, viigistanud neli ja kaotanud vaid ühe kohtumise. La Liga samuti kolmandana lõpetanud Atletico pole pärast koroonapausi veel kaotust tunnistanud, võidetud on seitse ja viigistatud neli kohtumist. Kõikide sarjade peale on Atletico kaotusteta seeria juba 18 mängu pikkune.

Kolm päeva tagasi andis Atletico teada kahest positiivsest koroonajuhtumist, kes jäid koju karantiini. Tänaseks on teada, et nendeks olid Argentina ründaja Angel Correa ja Horvaatia kaitsja Sime Vrsajlko, kellest viimane nagunii vigastusest paraneb ja ilmselt Portugali kaasa poleks võetud.

Olybeti koefitsiendid: Leipzigi võit 3.62, viik 3.08, Atletico võit 2.23.

Meistrite liiga: RB Lepzig vs Madridi Atletico