TÄNA MEISTRITE LIIGAS | Juventusel lasub favoriidikoorem, kuid Porto mängijad pole samuti papist poisid

Porto ja Juventuse duellis on kindlaks favoriidiks Itaalia tipptiim. Portugali klubi Porto on sel hooajal ainus klubi väljaspool viite suurliigat, kes on 16 parema sekka jõudnud. Ajalooliselt on klubid seni kohtunud neljal korral. Kui üks matš on lõppenud viigiliselt, siis ülejäänud kolmel juhul on võit kuulunud Juventusele.

Teises kolmapäevases vastasseisus on jõuvahekorrad eeldatavalt võrdsemad. Mullu Euroopa liigas triumfeerinud (viimasest seitsmest nimetatud tiitlist on võidetud koguni neli) Sevilla on ka Hispaania liigas aina paremas hoos. Samal ajal on nende vastane Dortmundi Borussia kohati justkui vabalanguses. Dortmundil on aga väga palju mängus. Kui hooaja lõpp ebaõnnestub, siis suvel võidakse ilma jääda mitmest noorest tähest eesotsas Erling Braut Hålandi ja Jadon Sanchoga.

Mõlemad kohtumised algavad kell 22.00. Delfi Sport hoiab lugejaid mängude tulemustega kursis.

