TÄNA | Manchester City ja Lyon selgitavad Meistrite liigas viimase poolfinalisti

City pääses play-off'i kindlalt C-alagrupi võitjana ning alistas kaheksandikfinaalis kahe mängu kokkuvõttes Madridi Reali 4:2.

Lyon sai koduväljakul kaotust tunnistamata G-alagrupis teise koha ning üllatas kaheksandikfinaalis Torino Juventust, edestades neid tänu võõrsilvärava reeglile.

Kindla favoriidina (Olybeti koefitsient 1.23) läheb matšile vastu muidugi Manchester City, kes mängib Meistrite liiga veerandfinaalis kolmandat aastat järjest. Lyon pääses kaheksa parema hulka viimati 2019/2010 hooajal, kui purjetati välja lausa poolfinaali ning kaotati seal 0:4 Müncheni Bayernile.

Meeskonnad on omavahel kohtunud kaks korda eelmise aasta alagrupiturniiril. Lyon sai Manchesteris 2:1 üllatusvõidu ning Prantsusmaal lõppes kohtumine 2:2. Mõlemad said alagrupist edasi. Lyoni teekonna lõpetas kaheksandikfinaalis Barcelona, City kaotas veerandfinaalis võõrsilvärava reegliga Tottenhamile.

Man City peatreenerile Pep Guardiolale on see karjääri kümnes Meistrite liiga veerandfinaal, City eesotsas kolmas.

City peab hakkama saama oma põhiründaja Sergio Agüerota, kes käis juunis põlveoperatsioonil ning pole siiani täielikult taastunud. Guardiola avaldas eile, et argentiinlane ravib end Barcelonas. Lyonil vigastustega suuri probleeme ei tohiks olla.

Man City peatreener Pep Guardiole: "Tunneme oma vastast päris hästi - nad on äärmiselt hästi organiseeritud, rünnakul palliga agressiivsed ja kiired. Neil on kvaliteetsed ääremängijad ja head standardolukordade lahendajad. Nad on tipptiim. Peame säilitama tugeva meele ja meeles pidama, et mäng on alles siis läbi, kui ta on läbi, ning oma plaanist kinni pidama. Sellistes mängudes loeb kõige rohkem mentaliteet, hing ja mänguvaim."

Lyoni peatreener Rudi Garcia: "Võit Juventuse üle peaks meile andma enesekindlust. Loomulikult on meie ootused kõrgeks aetud, sest süües kasvab ju isu. Manchester City on ilmselgelt favoriit, aga senised veerandfinaalid on näidanud, et potentsiaalsed jõuvahekorrad on võimalik ümber pöörata."

Tutvu Olybeti koefitsientidega SIIN

Meistrite liiga: Manchester City - Lyon https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/futboliit/kuula-futboliit-barca-fanni-ahastus-kas-ajastu-ongi-loppenud-ning-valgust-tunneli-lopus-ei-paista-nalju-ja-fakte-suurklubi-havingust?id=90745507