TÄNA | Kas Messi ja Barcelona suudavad hooaja päästa?

Barcelona – Napoli (avamäng jäi Napolis 1:1 viiki)

Laupäeval on ilmselgelt ohus Barcelona juhendaja Quique Setieni ametipost. Koroonapausilt naasmise järel oli Kataloonia suurklubi ju Hispaania meistrivõistlustel liidrikohal, kuid lõpuks kaotati tiitel Madridi Realile üsnagi kindlalt.

Barcelona liider Lionel Messi on mitmel puhul rõhutanud, et tema kindlaks sooviks on veelkord võita Barcelona ridades Meistrite liiga trofee. Samas on ta tõdenud, et tänavusel hooajal on see aga keeruline, kuna võistkonna koosseis ei ole selleks piisavalt hea.

Napoli tõestas kaheksandikfinaali avakohtumisega, et nad võivad olla Barcelonale väga ebamugav vastane. Barcelona jaoks muudab olukorra keerulisemaks ka fakt, et korduskohtumisest jäävad kaartide tõttu kõrvale keskvälja võtmemängijad Sergio Busquets ja Arturo Vidal. Napoli peatreeneril Gennaro Gattusol on probleeme aga kaitseliiniga. Tõenäoliselt jäävad traumade tõttu matšist eemale Kostas Manolas ja Nikola Maksimovic.

Müncheni Bayern – Londoni Chelsea (Bayern võitis avamängu võõrsil 3:0)

Selles kaheksandikfinaalis on asjad sisuliselt selged. Bayern lõi võõrsil kolm väravat ehk Chelsea peaks veerandfinaali jõudmiseks lööma Münchenis neli vastuseta tabamust.

Suurimaks küsimuseks on ilmselt Bayerni esiründaja Robert Lewandowski väravavorm. Kas sel hooajal Meistrite liiga senise parima väravakütina 11 tabamust kirja saanud poolakas skoorib taas?

Arvatavasti jälgivad Bayerni fännid isegi suurema huviga teist laupäevast matši, kus vastamisi on Barcelona ja Napoli. Just sellest paarist selgub ju nende vastane veerandfinaaliks.

Mõlemas mängu pannakse pall mängu Eesti aja järgi kell 22. Delfi kajastab mänge tekstipõhise otseblogi vahendusel.

MEISTRITE LIIGA KAHEKSANDIKFINAALID (08:08):