SUUR LUGU | Miks võib jalgpalli Superliiga sündida juba lähikuudel ja mida oleks selleks vaja?

Superliiga loomisest on juttu olnud juba 1990. aastatest saadik. Viimati tuli teema teravalt päevakorda kaks aastat tagasi, kui mainekas Saksa väljaanne Der Spiegel sai kätte dokumendid, mis käsitlesid üksikasjalikult uue Superliiga loomist. Nüüd on idee jälle meediasse jõudnud. Väidetavasti on asja eestvedajad USA-st pärit rahabossid, kes tahavad Euroopasse asutada Põhja-Ameerika profiliigade moodi sarja, kus mängiksid ainult parimad klubid.

Kõikidele üksikasjadele otsa vaadates on selge, et seekord on plaanid tõsisemad kui kunagi varem. Eelmisel nädalal ametist lahkunud FC Barcelona president Josep Maria Bartomeu avalikustas, et tema viimane tegu klubi juhina oli Superliigaga liitumiseks nõusoleku andmine. Peale selle kiitis ta heaks ka uudse formaadiga klubide MM-i. Kui Bartomeu oli asjast avalikult rääkinud, hakkasid tasapisi meediasse lekkima muudki üksikasjad.

Nüüd või mitte kunagi

Huvitaval kombel on seekord varjatud info jõudnud kõigepealt väljaannetesse, mis tavaliselt sporti ei kajasta. Ekspertide arvates näitab see ilmekalt maailma praegust olukorda. Täpsemalt öeldes leidub rikkaid investoreid, kes soovivad oma raha kuhugi paigutada, ja suuri jalgpalliklubisid, mida vaevavad koroonapandeemia tõttu majandusraskused. Kombinatsioon oleks justkui Superliiga loomiseks ideaalne. Miks on asi nii kaugele jõudnud ja mis tingimustel võiks liiga teoks saada?