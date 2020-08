SUUR FINAAL | Kas PSG rahamasin toob Katarile rõõmu või tõuseb julge mänguplaaniga Bayern Liverpooli kõrvale?

Portugalis toimuval finaalturniiril on PSG ja Bayern olnud seni selgelt kaheks parimaks tiimiks. Seega võib finaalist oodata igati põnevat lahingut. Mida mõlemalt meeskonnalt aga oodata? Mis on nende trumbid ja nõrkused? Ja kes siis ikkagi võidab? Finaali eel on suurimaks küsimuseks Bayerni taktikaline plaan. Kas sellele riskantsele mängustiilile jäädakse ikkagi truuks? Üks on igatahes juba enne mängu kindel. Taaskord tuleb ajalooline kolmikvõitja.