Solskjaer Unitedi väljalangemisest: me lihtsalt ei ilmunud mängu alguses kohale

"Me ei esinenud meeskonnana piisavalt hästi ja see on alati juhi vastutus, et kõik valmis oleks," sõnas Solskjaer mängujärgselt.

"Me teadsime, et nad tulevad meie vastu üritama, teadsime, et nad panevad tsenderdusi kasti ja kahjuks lubasime endale kaks väravat lüüa ega saanudki minema. Varasemates mängudes (see hooaeg), kui oleme lasknud endale esimese värava lüüa, oleme päris hästi mänginud. Täna me lihtsalt ei ilmunud enne kohale, kui nad teise värava lõid. Siis hakkasime järsku uuesti mängima," arutles norralane.

"Meil oli ehk üks võimalus seisul 0:1 - Masonil (Greenwood) oli seal hea võimalus -, kuid pärast 0:2 hakkasime mängima. Teine poolaeg oli enam-vähem ühesuunaline liiklus ja oma ainsal võimalusel suutsid nad skoorida. Niisiis, 0:3 oli juba väga keeruline, kuid nad kõik (mängijad) andsid endast kõik ja näitasid head iseloomu, pingutust. Ma ei saa kedagi süüdistada ja me olime kolmandale väravale lähedal. See oleks olnud saavutus nii hea meeskonna kui Leipzigi vastu," lisas Solskjaer.

Manchester United lõpetas alagrupi kolmandana ja jätkab mänge Euroopa liigas.