Šokk-kaotuse saanud Solskjaer oma töö pärast ei muretse

Unitedile oli see nelja päeva jooksul juba teine kaotus. Viimases Premier League'i mängus jäädi 0:1 alla Arsenalile. Eile olid Türgis kaotusnumbrid 1:2. Kahe võistlussarja peale kokku on United nüüd üheksast viimasest mängust kaotanud neli. Laupäeval ootab ees võõrsilmäng Evertoniga. Just sellele klubile kaotamine sai 2014. aastal saatuslikuks David Moyesile, pärast keda on Unitedit tüürinud veel Ryan Giggs, Louis van Gaal ja Jose Mourinho. Solskjaer on ametis alates 2018. aasta detsembrist.

Pärast Arsenali kaotust spekuleeris Iirimaa legend Roy Keane Sky Sportsi tele-eetris, et mängijad võivad hakata Norra vutitreenerit meeskonnast välja sööma. Nende sõnade kommentaariks ütles Solskjaer eile: "Ma keeldun midagi sellist kommenteerimast. Muidugi on veel vara ning erinevaid arvamusi on alati. Sa pead jääma tugevaks. Klubi on mind palganud tööd tegema ning ma teen seda, andes endast koos oma abilistega parima."

Basaksehiri-mängus lasi Manchester United endale esimesel poolajal lüüa kaks piinlikku väravat. Esimese realiseeris Demba Ba kiirrünnakust pärast Unitedi nurgalööki.

"Me mängisime nurgalöögi lühidalt lahti ning kõik unustasid tagasi töötada, niimoodi Demba Ba meie selja taha jõudiski," vahendas Goal.com Solskjaeri kommentaari.

"Puudu oli kommunikatsioonist ja headest otsustest. Sellisel tasemel selliseid väravaid ei nähta. Me ei tohiks selliseid lihtsaid väravaid endale lasta. Teame, kui raske on väravaid lüüa ja võimalusi luua ning kui sa annad ära sellised lihtsad ja pehmed väravad, nagu need kaks, läheb sul raskeks."

Manchester United juhib siiski veel Meistrite liiga H-alagruppi 6 punktiga, sama palju punkte on Leipzigil, PSG on kolme vooru järel kolmas ja Basaksehir neljas - mõlemal on 3 punkti.

Inglise meistriliigas on United kuue mängu järel 7 punktiga alles 15. kohal. Võidetud on kaks, kaotatud kolm ja viigistatud üks kohtumine.