Rumeenia kohtunikku ähvardab 10 kohtumise pikkune keeld: kõik teavad, et ma ei ole rassist

Nüüd on selgunud, et asja hakkab uurima ka Euroopa Jalgpalli Liit UEFA. Kui leitakse, et Coltescu on käitnud rassistlikult, siis määratakse talle kümne kohtumise pikkune keeld. UEFA teatas, et juba täna pandi ka kokku vastav komisjon, kes asub asja uurima.

Nüüd on kohtunik ka ise juhtunu osas sõna võtnud. „Üritan lihtsalt hästi käituda. Järgmistel päevadel ei loe ma ühtegi uudist. Mind tundvad inimesed teavad, et ma ei ole rassist. Ma vähemalt loodan nii,“ sõnas ta Rumeenia väljaandele ProSport.

Rumeenlasest neljas kohtunik Sebastian Coltescu kasutas Basksehiri abitreenerist Pierre Webost rääkides sõna „negru“, mis rumeenia keeles tähendab „musta“.

Mängu peatamiseni viinud sündmuste ahel sai alguse, kui neljas kohtunik Colţescu kutsus peakohtunik Ovidiu Haţegani enda juurde ja näitas, et Basaksehiri pingilt tuleks talumatu käitumise eest eemaldada kamerunlasest abitreener Pierre Webo. Teleülekandesse kostis ka kohtunike omavaheline vestlus, mille Rumeenia ajakirjanikud Twitteris ära tõlkisid. Väidetavalt oli neljas kohtunik lausunud: „Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav.“