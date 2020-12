Rumeenia kohtunike rassismiskandaal kogub veel tuure. Nüüd sai oma koosa PSG peatreener

Basaksehiri mängumees Ba ründas meedia vahendusel Tuchelit, kes olevat tema sõnul lükanud kogu olukorra eest süü Istanbuli klubi mängijate kaela.

„Kiidan Basaksehiri mängijaid, kuna nad tundsid, et midagi on vaja teha. Kiidan ka PSG mängijaid, kuna nad oleksid võinud ju väljakule jääda, kuid nad lahkusid koos meiega,“ rääkis Ba väljaandele TRT World. „Üks asi jäi siiski kaamerate eest varjatuks. Tuchel käitus meiega ebaviisakalt ja ma ei saa sellist asja lubada. Kui ma teda järgmine kord näen, siis me räägime veel sellest.“

„Tal (Tuchelil) oli paari meie mängijaga jutuajamine ja põhimõtteliselt süüdistas ta juhtunus meid. Lõpuks on see aga tema probleeme, mitte minu,“ lisas Ba.

Mis toona juhtus?

Rumeenlasest neljas kohtunik Sebastian Coltescu kasutas Basksehiri abitreenerist Pierre Webost rääkides sõna „negru“, mis rumeenia keeles tähendab „musta“.

Mängu peatamiseni viinud sündmuste ahel sai alguse, kui neljas kohtunik Colţescu kutsus peakohtunik Ovidiu Haţegani enda juurde ja näitas, et Basaksehiri pingilt tuleks talumatu käitumise eest eemaldada kamerunlasest abitreener Pierre Webo. Teleülekandesse kostis ka kohtunike omavaheline vestlus, mille Rumeenia ajakirjanikud Twitteris ära tõlkisid. Väidetavalt oli neljas kohtunik lausunud: „Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav.“