Rahvusvaheline meedia: Atletico kaalub Meistrite Liiga kohtumise pidamist Tallinnas

Olukord seisneb selles, et Madridi Atletico ei pruugi saada Meistrite Liiga kaheksandikfinaali avamängu Londoni Chelseaga pidada Hispaanias, sest britte ei lubata koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu Hispaaniasse.

Veel pole teada, kas Atleticol õnnestub Hispaania valitsuselt eriluba saada. Küll on aga vaja Atleticol leida alternatiivne variant, kus saaks vajadusel 23. veebruaril kavas olevat kaheksandikfinaali pidada. Reisipiirangute tõttu ei saa Atletico pidada matši ka naaberriikides Portugalis ja Prantsusmaal. Sarnasel põhjusel peab näiteks Saksamaa klubi RB Leipzig kodumängu FC Liverpooli vastu hoopis Ungaris. Kohtumine peetakse 16. veebruaril.

Väljaanne AS kirjutab toob võimalike variantidena välja Bukaresti ja Tallinna ning meenutab, et mõlemast linnast on Atleticol head mälestused. Teatavasti toimus 2018. aastal UEFA superkarikafinaal just Tallinnas A. Le Coq Arenal, kus Atletico alistas lisajaal Madridi Reali 4:2. Sarnase informatsiooniga tuli välja ka Rumeenia portaal Digisport, mille kohaselt on Atletico variantideks just Bukarest ja Tallinn.

Uiboleht kinnitas aga Delfile, et vähemalt Tallinna koha pealt ei pea informatsioon paika ning lisas, et Eestiga seotud spekulatsioonidel puudub alus.