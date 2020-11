PSG sattus Meistrite liigas raskesse seisu, Manchester United sai ootamatu kaotuse

Kaspar Ruus reporter RUS 1

Emil Forsbergi täpne penalti tõi RB Leipzigile magusa võidu PSG üle. Foto: Roger Petzsche via www.imago-images.de, imago images/Picture Point LE/Scanpix

Jalgpalli Meistrite liigas jõudis alagrupiturniir täpselt poole peale, kui peetud said kolmanda vooru kõik kohtumised. Kolmapäeval mängitud alagruppidest on kõige põnevam seis H-alagrupis, kus raskes olukorras on eelmise hooaja finalist PSG.