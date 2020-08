PSG peatreener Tuchel: Meistrite liiga on suurte mängijate turniir

PSG alistas eile õhtul Lissabonis Saksamaa klubi Leipzigi 3:0 ja pääses esimest korda klubi ajaloos Meistrite liiga finaali, kus kohtutakse tänase poolfinaali Manchester City - Lyon võitjaga. PSG väravad sepistasid 13. minutil Marquinhos, 42. minutil Angel Di Maria ja 56. minutil Juan Bernat Velasco.

"See on uskumatu! Me oleme siin, et mängida finaalis ja see võita!" kuulutas Tuchel RMC Sportile, vahendab Goal.com. "Meeskond tegi väga head tööd. Nad näitasid oma kvaliteeti, nälga ja sihikindlust. See oli segu kõigest. Ja me võitsime teenitult."

"See oli väga närviline ja mul oli pinge peal. Kuid mul on mängijad, kes on selle pingega harjunud ja armastavad seda. Jalgpallis pole kunagi midagi kindlat. Aga me kaitsesime hästi ja see oli väga tähis. Meil oli õige meelestatus," lisas Tuchel.

"Meie plaan oli oma mängujoonisest kinni hoida, ruume kontrollida ja kasutada ära Di Maria, Mbappe ja Neymari kiirust. See on suurte mängijate turniir. Me peame neile olukorra mugavaks tegema. Me ei tohi nii palju vastase järgi joonduda, vaid peame näitama enda tugevust. Ja tiim tõestas, et nad on näljased ja valmis koos kannatama."