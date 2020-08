Pettunud Lyoni peatreener: lõppseis oli ebaõiglane ega kajastanud mängu käiku

"Võime oma Meistrite liiga seeria ja tänase mängu üle uhked olla, kuid jah, valdav tunne on siiski pettumus," sõnas Garcia kohtumise järel.

"Me ei olnud edukad, sest me pidanuks juhtima pääsema, kuid lõpuks juhiti hoopis meie vastu," vihjas Lyoni boss mängu esimesele veerandtunnile, mil Memphis Depay lõi väravavahiga silmitsi sattudes napilt mööda ja Karl Toko Ekambi tabas lähilöögist posti.

"Meid valitses pisut ebaõigluse tunne, see jättis meie mängule väikse jälje. 0:2 seis on keeruline, kuigi me teisel poolajal alla ei andnud. Teadsime, et Bayern tõuseb kõrgele ja pidime kasutama nende selja taha jäävat ruumi, nagu see oli Memphise ja Karli võimaluste puhul," rääkis Garcia ja lisas: "Lõppseis ei kajasta mängu käiku õiglaselt."

Bayerni peatreener Hansi Flick kiitis Lyoni meeskonda ja tunnistas, et kaitses mängiti alla oma võimete.

"Me teadsime, et tuleb raske mäng, sest nad olid teinud suurepärase esituse Torino Juventuse ja Manchester City vastu. Nad on taktikaliselt hea meeskond ja tekitasid meile mängu alguses probleeme. Me teame, et peame kaitses paremini mängima. Teadsime, et ei tohi kergelt palli kaotada, aga ikkagi tegime seda," kommenteeris Flick.

Bayerni boss selgitas ka keskkaitsja Jerome Boatengi ootamatut vahetust vaheajal Niklas Süle vastu: "Tal olid lihasprobleemid. Finaaliks peaks kõik korras olema ja ilmselt ta alustab PSG vastu."

Bayerni ja PSG finaal peetakse pühapäeval.