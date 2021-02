OTSEBLOGI | Tõsises kriisis Madridi Real pidi Meistrite liiga mänguks laenama mehi duubelmeeskonnast

Delfi hoiab lugejaid jalgpalliõhtu sündmustega kursis otseblogi vahendusel.

13 korda Meistrite liiga võitjaks tulnud Realil tõotab täna Bergamos tulla tõsine ellujäämismäng, sest tänasele mängule anti üles vaid 11 tervet põhimeeskonna mängijat ning duubelmeeskonnast Castillast võeti appi viis meest.

Kõige suuremat puudust tunneb Zinedine Zidane kindlasti prantslasest väravakütist Karim Benzemast, kes on sel hooajal klubile löönud 17 väravat. Laatsaretis on ka sellised mängijad nagu Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola ja Eder Militao.

See kõik on viinud selleni, et kihlveokontorites on Atalanta isegi tänase mängu soosik. Üks välismaine portaal pakub Itaalia klubi võidukoefitsiendiks 2.30, Reali sama number on 2.90, viigi koefitsient on 3.60.

Kohustuslikku võitu hakkab neutraalsel väljakul Budapestis noolima Manchester City, kellele samas ennustusportaalis pakutakse võidukoefitsiendiks Borussia vastu 1.28 (Saksa klubi võit 9.50, viik 5.75).

Erilist usku pole ka sakslastel endil. Näiteks väljaande Kicker lugejate seas läbi viidud küsitluse põhjal usuvad 63,3% inimestest, et Mönchengladbachi teekond Meistrite liigas lõpeb kaheksandikfinaalis, vaid 28,5% usuvad Bundesliga klubi veerandfinaali jõudmist.

"Kõik peale Nathan Ake on terved. Peame keskenduma sellele, mida peame tegema. Oleme Meistrite liigas. Meil on vastas meeskond, kes on võimeline lühikeste söötudega hästi rünnakut üles võtma ning oma kiirete ründajatega üleminekuid tegema. Saksa meeskonnad on alati nii ohtlikud," ütles Manchester City peatreener Pep Guardiola eilsel pressikonverentsil.

Gladbachi peatreener Marco Rose: "Kui on midagi, mis Manchester Cityle ei meeldi, siis see on pallita olemine. Peame mängima julgelt ja kaitsma kirega. Mul on meeskond, kes on selleks absoluutselt võimeline."



Meistrite liiga: Atalanta - Madridi Real; Mönchengladbach - Man City Vigastustega kimpus olev Madridi Real proovib esimese kümne minutiga kohtumise kulgu ja tempot oma kontrolli alla saada. Rohkem keerutatakse palli siiski keskväljal. ManCity 20-aastane mängumees Phil Foden mängib Meistrite liiga play-off'is juba neljandat kevadringi järjest. Enne 21 aastaseks saamist on sellise saavutuseni jõudnud varasemalt ainult kaks mängijat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1364663584832303110 Kohtumised on alanud! Täna õhtul näeme siis selliseid vastasseise: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1364470116772155393 Eile säranud noormehe tulevik sai täna selgeks: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/euroliigad/teisipaeval-muncheni-bayerni-ridades-ajalugu-teinud-noor-vutimees-keeras-inglismaale-selja?id=92667505 Eilsete mängude ülevaade: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/blogi-meistrite-liiga-play-off-tiitlikaitsja-bayern-purustas-lazio-chelsea-voitis-atleticot-giroud-iluvaravast?id=92655559 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/lewandowski-moodus-raulist-eespool-vaid-ronaldo-ja-messi?id=92662771 Kuula ära ka viimane "Futboliit": https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/futboliit/kuula-futboliit-voimupoorde-eri-kas-ronaldo-ja-messi-aeg-saigi-just-labi?id=92642215 Sellise meeskonnaga astub Real täna vastu Atalantale: https://twitter.com/realmadriden/status/1363850105242140672