OTSEBLOGI | Rassismiskandaal: PSG ja Basaksehiri mäng jäi pooleli, Türgi meeskond jalutas väljakult minema! Manchester United langes Meistrite liigast välja

UEFA Meistrite liiga (8.12)

Lõppseisud:Barcelona - Juventus 0:3 Leipzig - Manchester United 3:2Chelsea - Krasnodar 1:1Kiievi Dinamo - Ferencvaros 1:0PSG - Basaksehir 0:0 (Mäng seisab)Rennes - Sevilla 1:3

Läbi! Leipzigile 3:2 võit ja Manchester United langeb Euroopa liigasse. Leipzig alagrupi võitja.

Pogba tsenderdus maandub Leipzigi väravavahi käte vahel. Maguire oli taga postis valmis.

Orban põrkab oma väravavahiga kokku. Ja jääb mõneks ajaks puusast kinni hoides pikutama.

Neli lisaminutit tuleb.

Rashford lööb 89. minutil Leipzigi väravavahile otse sülle!

Solskjaer neljandale kohtunikule: "Kuus". Kohtunik: "Neli"

BBC otseblogi kirjutas kell 23.45, et teleülekandes on näha PSG taustjõude asju pakkimas ning Prantsusmaalt tulevad teated, et Basaksehir ei soovi ikka edasi mängida.

ManU vajab viiki ja siis võib olla hooaeg päästetud. Aga meenutame, kes veel aru pole saanud, et PSG pole ju veel õieti mängima hakanudki ja on praegu teel sinnapoole, et tehniline 3:0 võit saada.

Värav luges! LEIPZIG - MANU 3:2

Manchestter United saab 82. minutil palli väravasse, aga ei loeta ära! Vaadatakse veel VAR-i. Pogba peaga, Konate põlvest võttis rikošeti ja keeras väravasse.

Sõna on võtnud juba ka Erdogan: "Mõistan tugevalt hukka rassistlikud remargid Pierre Webo suunas. Usun, et UEFA peab võtma vastu vajalikud meetmed. Oleme tingimusteta rassismi ja diskrimineerimise vastu spordis ja kõigis elu valdkondades." https://twitter.com/RTErdogan/status/1336421579438350338

Bruno Fernandes lööb alla vasakusse nurka. LEIPZIG - MANU 3:1.

Manchester United saab 80. minutil penalti!

L'Equipe kirjutas kell 23, et just sel ajal pidi kukkuma kell ning Basaksehiri ähvardab väljakule tulemata jätmise eest tehniline kaotus.

BBC ajakirjanik John Bennett räägib sealses otseblogis, et UEFA jätkamise teatest hoolimata keelduvad Basaksehiri mängijad edasi mängimast, kui neljas kohtunik kasvõi VAR-i boksis mängu edasi teenindab.

LEIPZIG - MANU 3:0! Nüüd on kolmas värav määrustepärane. 69. minutil Justin (Patricku poeg) Kluivert. Manchesteri kaitse oli täiesti peata.

.: Olenemata sellest, mida see rumeenia keeles tähendada võib või mitte, peab ju iga kohtunik endale teadvustama, mida sellise sõna kasutamine endaga tänapäeval kaasa toob. Sisuliselt kogu karjäär vetsupotist alla. Ole rassist või mitte, olgu see rumeenia keeles okei või mitte - tänases olukorras sellise sõna kasutamine (rahvusvahelises keskkonnas, mitte kitsalt rumeenias) paneb mind tõsiselt kahtlema selle kohtuniku kriitilise mõtlemise võimekuses.

Twitteri kanal Actu Foot teatab seda, mida me juba teame: kell 22 see mäng ei jätku. Käivad läbirääkimised edasi mängimise osas. UEFA üritab veenda Basaksehiri meeskonda jätkama." https://twitter.com/ActuFoot_/status/1336416169188790274

UEFA.com-i live-tekstiülekandes on kogu PSG-Basaksehiri juhtum kokku võetud vaid ühe lakoonilise lausega: "Mäng on pooleli jäetud. Rohkem infot peagi."

Kiievi Dinamo on läinud Ferencvarose vastu 60. minutil 1:0 juhtima. Värava lõi kaitsja Denis Popov.

BARCELONA - JUVENTUS 0:3! Ronaldo realiseeris 52. minutil juba teise penalti. Der Stegen sai näpud vahele, aga ei suutnud takistada palli vasaku posti kaudu sisse minemast. Penalti määrati VAR-i abiga. Barca kaitsja Clement Lenglet puutus palli käega.

TV6 lülitas jälle ümber Leipzigi mängule, sest Türgi klubi ei paistnud kusagilt.

Basaksehiri mängijaid pole aga telepildis näha.

Rumeenia ajakirjanik tõlkis vestluse kohtunike vahel, mis jäi ka videos taustahelisse. "Must mees seal. Mine ja vaata, kes see on. Must mees seal. Selline käitumine ei ole talutav." https://twitter.com/Emishor/status/1336414353906659328

TV6 lülitas vahepeal Pariisi mängu ümber Leipzigi - ManU mängule, aga on nüüd otsepildis tagasi. Näha on, et mängijad on koridoris valmis uuesti platsile tulema.

PSG "skandaal": Tegemist on Rumeenia kontunike brigaadiga ja abikohtunik ütles "negru", mis Rumeenia keeles tähendab "must". Ehk siis taaskord juhtum, kus ükspool on ülitundlik iga asja suhtes mis võib hetkeemotsioonis tunduda rassistlik aga tegelikult pole seda.

Daily Mail aitab segasesse olukorda veidi selgust tuua. Punast kaarti näidati Basaksehiri kamerulnasest abitreenerile Pierre Webole, kes seejärel süüdistas neljandat kohtunikku Sebastian Coltescut rassismis, väites, et talle viidati "n"-tähelise sõnaga. Webo kaotas enesevalitsuse ning teda tuli tagasi hoida. Mäng jätkub väidetavalt kell 22 kohaliku aja järgi ilma neljanda kohtunikuta. Ehk siis meie aja järgi kohe!

Seisud poolajal: Barcelona - Juventus 0:2Leipzig - Manchester United 2:0Chelsea - Krasnodar 1:1Kiievi Dinamo - Ferencvaros 0:0PSG - Basaksehir 0:0 (Mäng seisab)Rennes - Sevilla 0:2

Kohtunik Antonio Miguel Mateu Lahoz teeb väga valju noomituse Unitedi pingile ning näitab 43. minutil kollast kaarti Luke Shaw'le. Tundus, et tegi ka Solskjaerile suu pruukimise eest viimase hoiatuse.

Leipzigi kolmas värav võeti siiski VAR-iga ära. Videomehed nägid seal suluseisu. Saksamaal seega seis 2:0, aga ManU olukord on endiselt jube keeruline.

Skandaalne seik videos: https://twitter.com/noob_fcb/status/1336406409014091782

PSG Twitteri kanal ütleb, et nende mängijad otsustasid Basaksehiri mängijatele riietusruumi järgneda. https://twitter.com/PSG_English/status/1336406588899401729

Itaalia spordiajakirjanik Fabrizio Romano kirjendab olukorda nii: "Neljas kohutunik ütles "must mees", kui ütles peakohtunikule, kes Istanbuli meeskonna pingilt minema tuleks saata. Basaksehir jalutas rassismi tõttu väljakult minema. "Miks sa kutsud teda mustaks meheks?" küsisid Basaksehiri mängijad vihaselt." https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1336407775157612546

Infokild: Basaksehiri abitreener oli see, kes väitis, et 4. kohtunik kutsus teda rassistiks

TV6-st võib vaadata pilti tühjast väljakust. Keegi taustajõududest paneb seal ühele meeskonnale torbikuid üles, nagu oleks uus soojendus varsti hakkamas.

Basaksehiri ametlik Twitteri kanal: https://twitter.com/ibfk2014/status/1336407284029730818

LEIPZIG - MANU 3:0! Täielik häving Unitedi jaoks. Ungari kaitsja Willi Orban lajatab 30. minutil kolmanda.

https://twitter.com/FutbolBible/status/1336407360965898248

Üks PSG taustajõudude liikmeid on minema saadetud. Selle säutsu järgi väitis ta, et kohtunik kutsus teda "neegriks"

BARCELONA - JUVENTUS 0:2! 20. minutil skooris Weston McKennie.

Pariisis on 14. minutil punase kaardi saanud Demba Ba (Basaksehir). Mäng on millegipärast pooleli jäetud! https://twitter.com/Marcsport47/status/1336406439645032450

Leipzigi kolmas oli 17. minutil lähedal. Forsberg lõi väga napilt mööda.

Solskjaeril pärast tänast minek? https://twitter.com/bridgey1982/status/1336404539285663745

LEIPZIG - MANU 2:0! Mali poolkaitsja Amadou Haidara 13. minutil.

BARCELONA - JUVENTUS 0:1! Ronaldo ei eksi ja viib Juventuse juhtima. Löök suhteliselt värava keskele, Ter Stegen hüppas nurka. Ronaldo 133. värav Meistrite liigas.

Juventusel 12. minutil penalti! Ronald Araujo kukutas Ronaldo.

United polnud nii varakult Meistrite liigas palli võrgust noppinud alates 2012. aastast. https://twitter.com/OptaJoe/status/1336402789090664448

Virtuaalne tabeliseis H-grupis: 1. Leipzig 12, 2. PSG 10, 3. ManU 9, 4. Basaksehir 4.

LEIPZIG - MAN UNITED 1:0! Hispaania kaitsja Angelino viib Leipzigi 2. minutil juhtima! Vasakuga põrkest tulnud palli selgelt tagumise posti äärde De Gea selja taga!

Kõik kella 22-sed mängud on ka nüüd alanud!

ManU peatreener Solskjaer võib täna teha negatiivset ajalugu. Kui tuleb kaotus, on ta esimene Inglise klubi peatreener, kes kümnes Meistrite liiga mängus saanud kuus kaotust. https://twitter.com/OptaJoe/status/1336396445549793280

Dortmund sai võõrsil Zeniti üle 2:1 võidu ja võitis alagrupi.

Lazio - Club Brugge mängus kõlab lõpuvile. 2:2. Lazio läheb koos Borussiaga play-off'i. Belglased olid kuni lõpuni mängus sees.

Dortmund vahetas 58. minutil platsile Youssoufa Moukoko, 16 aastat ja 18 päeva vana Saksamaa ründaja, kellest sai Meistrite liiga noorim mängumees! https://twitter.com/GracenoteLive/status/1336388394902048774

ZENIT - DORTMUND 1:2! Järgmisel aastal ilmselt Tallinnat külastav Axel Witsel viis 79. minutil Borussia juhtima. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/belgia-staare-naeb-tallinnas-septembris-balei-ja-giggsi-oktoobris?id=91913821

LAZIO - CLUB BRUGGE 2:2! Kümne mehega Brugge viigistas 76. minutil, jala sai valgeks poolkaitsja Hans Vanaken.

ZENIT - DORTMUND 1:1! 68. minutil viigistas Venemaal seisu Poola kaitsja Lukasz Piszczek. Nurgalöögi järel virutas väravavahist tagasi põrkunud palli lähedalt võrku.

Manchester United täna Leipzigi vastu: https://twitter.com/ManUtd/status/1336382930483105793

Juventus saadab vastu järgmised mehed: https://twitter.com/juventusfcen/status/1336384929719078914

FC Barcelona tänane algkoosseis: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1336380216562896896/photo/1

Peterburis on väidetavalt tribüünil lausa 15 000 inimest.

Teised poolajad on alanud.

Esimesed poolajad Itaalias ja Venemaal on lõppenud. Lazio juhtimas 2:1, Zenit 1:0.

Club Brugge jääb 39. minutil platsile kümnekesi! Ukrainlane Eduard Sobol teenib teise kollase kaardi.

Penalti põhjustamine jääb belglase Clinton Mata (paremkaitsja) südametunnistusele.

LAZIO - CLUB BRUGGE 2:1! Ciro Immobile realiseerib 27. minutil penalti. Lõi madalalt alla nurka. Üheksas mängus järjest on see mees kõikide sarjade peale võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1336376629904470016

Peterburis paistab olevat päris lahtine mäng. Pealelöögid on 25 minuti möödudes Zeniti poolt vaadatuna 4:6, neist raamide vahele suunatud 1:3.

Lazio saab 27. minutil penalti! Kapten Immobile palli taga.

ZENIT - DORTMUND 1:0! Skoor on avatud ka Peterburis, kus 16. minutil skooris väga ilusa kombinatsiooni lõpetuseks argentiinlasest ründaja Sebastian Driussi. Peterburis on ka fännid tribüünil möllu tegemas.

LAZIO - CLUB BRUGGE 1:1! 15. minutil viigistab juba Hollandi poolkaitsja Ruud Vormer.

LAZIO - CLUB BRUGGE 1:0! 12. minutil lööb oma hooaaja teise Meistrite liiga värava Argentina poolkaitsja Joaquin Correa.

1.20 oli Roomas mängitud, kui Brugge ukrainlasest kaitsjale Eduard Sobolile juba vastase kinni hoidmise eest kollast kaarti näidati.

Esimesed mängud on alanud!

Lazio algrivistus: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1275856370592624641/photo/1

Club Brugge tutvustab oma algrivistust: https://twitter.com/ClubBrugge/status/1336352521728765954

Zenit paneb Dortmundile vastu järgmise rivistuse: https://twitter.com/fczenit_en/status/1336352123206905858

Dortmundi algrivistus: https://twitter.com/BVB/status/1336349643786104832