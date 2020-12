OTSEBLOGI | Rassismijuhtum Meistrite liigas: PSG ja Basaksehiri mäng jäi pooleli, meeskonnad jalutasid platsilt minema

Kui Pariisi Saint-Germain võõõrustab grupi autsaiderit Istanbul Basaksehiri, siis RB Leipzig võtab vastu Manchester Unitedi.

Kuna United võitis Old Traffordil Lepizigit 5:0, piisab inglastele edasipääsuks ka viigist. PSG võib 16 hulka jõuda isegi kaotusega, kui teine mäng ei jää viiki.

Leipzigi bossi Julian Nagelsmanni sõnul on nad suurest kaotusest õppinud. "See lõppskoor oli liiga suur. Me ei mänginud nii halvasti," sõnas sakslaste juhendaja. "Aga me ei kavatse sellele avamängule mõtlema jääda. See alagrupp on raske kõigi jaoks. Me vajame Unitedi vastu edasipääsuks võitu."

Unitedi peatreeneri Ole Gunnar Solskjaer tunnistas, et ta eeldas juba alagruppide loosimise järel, et selles grupis jääb kõik viimase vooru peale. "Väljalangemismängud ja sellised otsustavad mängud nagu see, on suured. Manchester United teeb olukorra enda jaoks alati raskeks, see on meie traditsioon. Aga me ei lähe kaitses istuma ja 0:0 peale mängima, see pole meie geenides," sõnas norralane.

Unitedil jäävad vigastuse tõttu eemale ründajad Edinson Cavani ja Anthony Martial, kuid esiväravavaht David de Gea on tagasi.

E-alagrupis on juba edasipääsu taganud Chelsea ja Sevilla ning G-grupis Barcelona ja Juventus, kes on täna omavahel vastamisi. Lahtine on veel olukord ka F-grupis, kus võitlevad teise koha eest Lazio (9 punkti) ja Brügge (7p).

Tänased mängud:

E-alagrupp:

22.00 Chelsea - FK Krasnodar

22.00 Rennes - Sevilla



F-alagrupp:

19.55 Lazio - Brügge

19.55 Peterburi Zeniit - Dortmundi Borussia



G-alagrupp:

22.00 Kiievi Dünamo - Ferencvaros

22.00 Barcelona - Juventus



H-alagrupp:

22.00 Pariisi Saint Germain - Istanbul Basaksehir

22.00 RB Leipzig - Manchester United

Otseblogi:



UEFA Meistrite liiga (8.12) Skandaalne seik videos: https://twitter.com/noob_fcb/status/1336406409014091782 PSG Twitteri kanal ütleb, et nende mängijad otsustasid Basaksehiri mängijatele riietusruumi järgneda. https://twitter.com/PSG_English/status/1336406588899401729 Itaalia spordiajakirjanik Fabrizio Romano kirjendab olukorda nii: "Neljas kohutunik ütles "must mees", kui ütles peakohtunikule, kes Istanbuli meeskonna pingilt minema tuleks saata. Basaksehir jalutas rassismi tõttu väljakult minema. "Miks sa kutsud teda mustaks meheks?" küsisid Basaksehiri mängijad vihaselt." https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1336407775157612546 Infokild: Basaksehiri abitreener oli see, kes väitis, et 4. kohtunik kutsus teda rassistiks TV6-st võib vaadata pilti tühjast väljakust. Keegi taustajõududest paneb seal ühele meeskonnale torbikuid üles, nagu oleks uus soojendus varsti hakkamas. Basaksehiri ametlik Twitteri kanal: https://twitter.com/ibfk2014/status/1336407284029730818 LEIPZIG - MANU 3:0! Täielik häving Unitedi jaoks. Ungari kaitsja Willi Orban lajatab 30. minutil kolmanda. https://twitter.com/FutbolBible/status/1336407360965898248 Üks PSG taustajõudude liikmeid on minema saadetud. Selle säutsu järgi väitis ta, et kohtunik kutsus teda "neegriks" BARCELONA - JUVENTUS 0:2! 20. minutil skooris Weston McKennie. Pariisis on 14. minutil punase kaardi saanud Demba Ba (Basaksehir). Mäng on millegipärast pooleli jäetud! https://twitter.com/Marcsport47/status/1336406439645032450 Leipzigi kolmas oli 17. minutil lähedal. Forsberg lõi väga napilt mööda. Solskjaeril pärast tänast minek? https://twitter.com/bridgey1982/status/1336404539285663745 LEIPZIG - MANU 2:0! Mali poolkaitsja Amadou Haidara 13. minutil. BARCELONA - JUVENTUS 0:1! Ronaldo ei eksi ja viib Juventuse juhtima. Löök suhteliselt värava keskele, Ter Stegen hüppas nurka. Ronaldo 133. värav Meistrite liigas. Juventusel 12. minutil penalti! Ronald Araujo kukutas Ronaldo. United polnud nii varakult Meistrite liigas palli võrgust noppinud alates 2012. aastast. https://twitter.com/OptaJoe/status/1336402789090664448 Virtuaalne tabeliseis H-grupis: 1. Leipzig 12, 2. PSG 10, 3. ManU 9, 4. Basaksehir 4. LEIPZIG - MAN UNITED 1:0! Hispaania kaitsja Angelino viib Leipzigi 2. minutil juhtima! Vasakuga põrkest tulnud palli selgelt tagumise posti äärde De Gea selja taga! Kõik kella 22-sed mängud on ka nüüd alanud! ManU peatreener Solskjaer võib täna teha negatiivset ajalugu. Kui tuleb kaotus, on ta esimene Inglise klubi peatreener, kes kümnes Meistrite liiga mängus saanud kuus kaotust. https://twitter.com/OptaJoe/status/1336396445549793280 Dortmund sai võõrsil Zeniti üle 2:1 võidu ja võitis alagrupi. Lazio - Club Brugge mängus kõlab lõpuvile. 2:2. Lazio läheb koos Borussiaga play-off'i. Belglased olid kuni lõpuni mängus sees. Dortmund vahetas 58. minutil platsile Youssoufa Moukoko, 16 aastat ja 18 päeva vana Saksamaa ründaja, kellest sai Meistrite liiga noorim mängumees! https://twitter.com/GracenoteLive/status/1336388394902048774 ZENIT - DORTMUND 1:2! Järgmisel aastal ilmselt Tallinnat külastav Axel Witsel viis 79. minutil Borussia juhtima. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/belgia-staare-naeb-tallinnas-septembris-balei-ja-giggsi-oktoobris?id=91913821 LAZIO - CLUB BRUGGE 2:2! Kümne mehega Brugge viigistas 76. minutil, jala sai valgeks poolkaitsja Hans Vanaken. ZENIT - DORTMUND 1:1! 68. minutil viigistas Venemaal seisu Poola kaitsja Lukasz Piszczek. Nurgalöögi järel virutas väravavahist tagasi põrkunud palli lähedalt võrku. Manchester United täna Leipzigi vastu: https://twitter.com/ManUtd/status/1336382930483105793 Juventus saadab vastu järgmised mehed: https://twitter.com/juventusfcen/status/1336384929719078914 FC Barcelona tänane algkoosseis: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1336380216562896896/photo/1 Peterburis on väidetavalt tribüünil lausa 15 000 inimest. Teised poolajad on alanud. Esimesed poolajad Itaalias ja Venemaal on lõppenud. Lazio juhtimas 2:1, Zenit 1:0. Club Brugge jääb 39. minutil platsile kümnekesi! Ukrainlane Eduard Sobol teenib teise kollase kaardi. Penalti põhjustamine jääb belglase Clinton Mata (paremkaitsja) südametunnistusele. LAZIO - CLUB BRUGGE 2:1! Ciro Immobile realiseerib 27. minutil penalti. Lõi madalalt alla nurka. Üheksas mängus järjest on see mees kõikide sarjade peale võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1336376629904470016 Peterburis paistab olevat päris lahtine mäng. Pealelöögid on 25 minuti möödudes Zeniti poolt vaadatuna 4:6, neist raamide vahele suunatud 1:3. Lazio saab 27. minutil penalti! Kapten Immobile palli taga. ZENIT - DORTMUND 1:0! Skoor on avatud ka Peterburis, kus 16. minutil skooris väga ilusa kombinatsiooni lõpetuseks argentiinlasest ründaja Sebastian Driussi. Peterburis on ka fännid tribüünil möllu tegemas. LAZIO - CLUB BRUGGE 1:1! 15. minutil viigistab juba Hollandi poolkaitsja Ruud Vormer. LAZIO - CLUB BRUGGE 1:0! 12. minutil lööb oma hooaaja teise Meistrite liiga värava Argentina poolkaitsja Joaquin Correa. 1.20 oli Roomas mängitud, kui Brugge ukrainlasest kaitsjale Eduard Sobolile juba vastase kinni hoidmise eest kollast kaarti näidati. Esimesed mängud on alanud! Lazio algrivistus: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1275856370592624641/photo/1 Club Brugge tutvustab oma algrivistust: https://twitter.com/ClubBrugge/status/1336352521728765954 Zenit paneb Dortmundile vastu järgmise rivistuse: https://twitter.com/fczenit_en/status/1336352123206905858 Dortmundi algrivistus: https://twitter.com/BVB/status/1336349643786104832