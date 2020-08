OTSEBLOGI | Milline draama! PSG tuli viimaste minutitega kaotusseisust välja ning murdis Atalanta südame

Meistrite liiga debütandid ammutavad ekstra motivatsiooni koduriiki tabanud koroonakriisist. “Me teame, mis ootused selle matši ümber keerlevad. Meie jaoks on see lisamotivatsioon, kui mõtleme, mis meie kodukohas toimus. Atalanta esindab oma linna parimal võimalik moel ja me tahame tuua naeratuse neile tagasi,” teatas Gasperini.

Statistikast:

- Atalanta ja PSG kohtuvad täna esimest korda ajaloos

- PSG pole iial võitnud Meistrite liiga mängu Itaalia klubi vastu (4 viiki ja 2 kaotust)

- PSG jõudis viimati Meistrite liiga nelja parima hulka hooajal 1994/1995

- Prantsusmaa gigandid on skoorinud järjest viimases 32 Meistrite liiga mängus, see on sarja ajaloo pikim seeria

- Itaalia meeskond on lasknud endale lüüa rohkem väravad kui ülejäänud hetke kaheksa Euroopa parimat satsi (16)

OlyBeti keskkonnas saab jälgida meeskondade koefitsente. Atalanta võidu korral on selleks kujunenud lausa 3,7, kuid PSG puhul on see samuti korralik 1,9. Viigi puhul on koefitsient 4.

Pall pannakse mängu kell 22:00. Jälgige sündmuste käiku Delfi blogis!