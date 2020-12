OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Zenit juhib Dortmundi vastu, õhtu naelaks Messi ja Ronaldo duell

Kui Pariisi Saint-Germain võõõrustab grupi autsaiderit Istanbul Basaksehiri, siis RB Leipzig võtab vastu Manchester Unitedi.

Kuna United võitis Old Traffordil Lepizigit 5:0, piisab inglastele edasipääsuks ka viigist. PSG võib 16 hulka jõuda isegi kaotusega, kui teine mäng ei jää viiki.

Leipzigi bossi Julian Nagelsmanni sõnul on nad suurest kaotusest õppinud. "See lõppskoor oli liiga suur. Me ei mänginud nii halvasti," sõnas sakslaste juhendaja. "Aga me ei kavatse sellele avamängule mõtlema jääda. See alagrupp on raske kõigi jaoks. Me vajame Unitedi vastu edasipääsuks võitu."

Unitedi peatreeneri Ole Gunnar Solskjaer tunnistas, et ta eeldas juba alagruppide loosimise järel, et selles grupis jääb kõik viimase vooru peale. "Väljalangemismängud ja sellised otsustavad mängud nagu see, on suured. Manchester United teeb olukorra enda jaoks alati raskeks, see on meie traditsioon. Aga me ei lähe kaitses istuma ja 0:0 peale mängima, see pole meie geenides," sõnas norralane.

Unitedil jäävad vigastuse tõttu eemale ründajad Edinson Cavani ja Anthony Martial, kuid esiväravavaht David de Gea on tagasi.

E-alagrupis on juba edasipääsu taganud Chelsea ja Sevilla ning G-grupis Barcelona ja Juventus, kes on täna omavahel vastamisi. Lahtine on veel olukord ka F-grupis, kus võitlevad teise koha eest Lazio (9 punkti) ja Brügge (7p).

Tänased mängud:

E-alagrupp:

22.00 Chelsea - FK Krasnodar

22.00 Rennes - Sevilla



F-alagrupp:

19.55 Lazio - Brügge

19.55 Peterburi Zeniit - Dortmundi Borussia



G-alagrupp:

22.00 Kiievi Dünamo - Ferencvaros

22.00 Barcelona - Juventus



H-alagrupp:

22.00 Pariisi Saint Germain - Istanbul Basaksehir

22.00 RB Leipzig - Manchester United

Otseblogi:



UEFA Meistrite liiga (8.12) Manchester United täna Leipzigi vastu: https://twitter.com/ManUtd/status/1336382930483105793 Juventus saadab vastu järgmised mehed: https://twitter.com/juventusfcen/status/1336384929719078914 FC Barcelona tänane algkoosseis: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1336380216562896896/photo/1 Peterburis on väidetavalt tribüünil lausa 15 000 inimest. Teised poolajad on alanud. Esimesed poolajad Itaalias ja Venemaal on lõppenud. Lazio juhtimas 2:1, Zenit 1:0. Club Brugge jääb 39. minutil platsile kümnekesi! Ukrainlane Eduard Sobol teenib teise kollase kaardi. Penalti põhjustamine jääb belglase Clinton Mata (paremkaitsja) südametunnistusele. LAZIO - CLUB BRUGGE 2:1! Ciro Immobile realiseerib 27. minutil penalti. Lõi madalalt alla nurka. Üheksas mängus järjest on see mees kõikide sarjade peale võrku sahistanud. https://twitter.com/OptaPaolo/status/1336376629904470016 Peterburis paistab olevat päris lahtine mäng. Pealelöögid on 25 minuti möödudes Zeniti poolt vaadatuna 4:6, neist raamide vahele suunatud 1:3. Lazio saab 27. minutil penalti! Kapten Immobile palli taga. ZENIT - DORTMUND 1:0! Skoor on avatud ka Peterburis, kus 16. minutil skooris väga ilusa kombinatsiooni lõpetuseks argentiinlasest ründaja Sebastian Driussi. Peterburis on ka fännid tribüünil möllu tegemas. LAZIO - CLUB BRUGGE 1:1! 15. minutil viigistab juba Hollandi poolkaitsja Ruud Vormer. LAZIO - CLUB BRUGGE 1:0! 12. minutil lööb oma hooaaja teise Meistrite liiga värava Argentina poolkaitsja Joaquin Correa. 1.20 oli Roomas mängitud, kui Brugge ukrainlasest kaitsjale Eduard Sobolile juba vastase kinni hoidmise eest kollast kaarti näidati. Esimesed mängud on alanud! Lazio algrivistus: https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1275856370592624641/photo/1 Club Brugge tutvustab oma algrivistust: https://twitter.com/ClubBrugge/status/1336352521728765954 Zenit paneb Dortmundile vastu järgmise rivistuse: https://twitter.com/fczenit_en/status/1336352123206905858 Dortmundi algrivistus: https://twitter.com/BVB/status/1336349643786104832