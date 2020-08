OTSEBLOGI | Meistrite liiga veerandfinaalide maiuspala: Võimas Bayern juhib Barcelona vastu juba 4:1

Barcelona sai kaheksandikfinaalis jagu Napolist, pääsedes veerandfinaali 13. hooaega järjest, mis on ka selle võistlussarja rekord. Viimati viidi Euroopa klubijalgpalli ihaldatuim karikas Katalooniasse 2015. aastal. Mullu purustas Hispaania suurklubi lootused poolfinaalis Liverpool.

Bayern pühkis eelmises ringis teelt Londoni Chelsea. Meistrite liiga karika võitis Saksamaa hiid viimati 2013. aastal.

Delfi teeb kell 22 algavast kohtumisest tekstipõhise otseülekande. Olybeti koefitsiendid: Barcelona võit 3.41 - viik 3.93 - Bayerni võit 2.01.

Meistrite liiga: FC Barcelona - Müncheni Bayern Juba 4:1! Thomas Müllerilt teine värav. Gnabry lööb sakslaste kolmanda värava ja Bayern juhib 3:1. Lenglet oli Barcelona patuoinas, lastes Gnabryl end üle joosta ja väravavahiga silmitsi pääseda. Barca ohtliku rünnaku ajal on Boateng lähedal omaväravale, kuid Neueri õnneks veereb pall värava posti kõrvalt mööda. Bayerni kaitse on ootamatult rabe. Thiago sai karistusala lähistelt vabalt proovida, kuid pall vuhiseb kõrgelt üle värava. 22. minut ja 2:1 Bayernile! Barcelona kaotab oma väljakupoolel ootamatult palli ning sakslased karistavad selle kiiresti ära. Perisic kõmmutas karistusala vasakust nurgast tagumisse nurka. Messi purjetas pikalt ja kõmmutas peale, kuid liiga värava keskele ja Neuer tõrjus. Leon Goretzka lõi üle värava. Pealelöögid on 5:1 sakslaste kasuks. Erinevalt eilsest on mäng alanud kohe tulevärgiga ja mõlema meeskonna kaitsjad on juba eksinud. Manuel Neuer tegi Luis Suarezi löögi järel suurepärase tõrje ning seejärel lõi Sergio Busquets posti! Alaba eksimuse eel otsis Frankie de Jong sööduga Luis Suarezit. 6. minut ja seis on 1:1! David Alaba lööb Barcelona kontrarünnaku ajal ilusa omavärava ja seis on kiiresti viigis! 3. minut ja juba 1:0 Bayernile! Värava lõi Thomas Müller! Resultatiivse söödu sai Lewandowski, hea eeltöö tegi vasakul äärel ka Perisic. Neuer päästab teisel minutil Bayerni, kui jõuab karistusalas esimesena tsenderduseni ja võtab palli Suarezi jalalt ära. FC Barcelona ja Müncheni Bayern on üldse ainsad meeskonnad, kes on varasematest Meistrite liiga võitjatest veel konkurentsi jäänud. Mäng algas! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294339425917448192 Barcelona algrivistuse keskmine vanus on täna rekordiliselt eakas - 29 aastat ja 329 päeva. Barca pole kunagi varem Meistrite liigas nii vana koosseisuga alustanud. Ja selline on Barcelona tänane algrivistus: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294331096973402112 Bayerni tänane algkoosseis on järgnev: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1294331852795387906 Tere, jalgpallisõbrad! Juba tunni aja pärast stardib põneb veerandfinaal Bayern versus Barcelona.

Tänased vastased on teineteisega varem kohtunud kümnes mängus, millest Barcelona on võitnud vaid kaks. Kuus võitu on kirjas Bayernil ning kaks korda on lepitud viiki.

Pole kahtlustki, et meeskondade suuremad lootused on seatud oma põhisnaiprite Lionel Messi ja Robert Lewandowski õlule. Kui Messil on sel hooajal kõikide sarjade peale ette näidata 31 väravat 43-st mängust, siis Lewandowski saldo on märksa muljetavaldavam - poolakas on nimelt 44 kohtumisega kõmmutanud 53 väravat ning seitsme Meistrite liiga mänguga löönud 13 kolli. Messi on Meistrite liigas sahistanud võrku sel hooajal vaid kolmel korral.

Barcelona peatreener Quique Setien: "Bayernil on palju asju, mis meile muret teevad, sest nad on terviklik meeskond - nad võivad sulle pressingut teha, neil on ründes palju valikuid, nad kaitsevad hästi. Kuid meie oskame pressi alt välja tulla ja palli hoida ning nad teavad, et kui me nende surve alt välja saame, võime neile palju haiget teha. Ma ei usu, et üks meeskond domineerima hakkab. Kes oma võimalusi paremini ära kasutab, see siit paarist ka edasi läheb."

Bayerni peatreener Hans-Dieter Flick: "Lewandowski ja Messi on võrreldamatud. Lewandowski on maailmaklassist kesktormaja. Ta garanteerib väravad ja valmistab neid ette. Messi on olnud selgelt viimaste aastate maailma parim mängija. Ta on erakordne mängija. Ma ei usu, et teist temasugust kunagi enam tuleb. Oleme mõelnud, kuidas teda peatada, aga ma ei hakka teile seda siin rääkima. Kõige tähtsam on, et me mängiks tema vastu nagu meeskond. Peame tegutsema targalt ning üritama teda survestada."