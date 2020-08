OTSEBLOGI | Meistrite liiga veerandfinaal: Kas Atalanta jõud käib PSG-st üle? Mbappe pingil!

Meistrite liiga | PSG vs Atalanta 1:0 Atalantale! Neymar tuleb 19. minutil kiire jooksuga mööda vasakut äärt üles. Neymar lükkab palli värava ette, kuid Icardi on kaugel. Neymari sooritus oli ebaõnnestumine nii löögi kui ka söödu seisukohast. Rakse on öelda kumba brasiillane teha soovis. Atalanta on Meistrite liiga debütandina jõudnud veerandfinaali. Viimati suutis sarnase trikiga hakkama saada Leicester City. https://twitter.com/OptaJoe/status/1293602180780498944?cxt=HHwWgIC9oYyV5vMjAAAA PSG-l ei ole Itaalia klubide vastu ajalooliselt eriti hästi läinud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1293608207374524416?cxt=HHwWgIC18fHz6PMjAAAA 14 minutit mängitud. Atalanta on viimastel minutitel peale saanud üsna hea surve. Taas üliohtlik olukord PSG värava all, kuid sel korral vilistatakse PSG õnneks suluseis. Atalanta paremäär Hateboer saab 11. minutil ohtlikult peaga löögile. Navas on mees omal kohal ning tõrjub. Atalanta proovib rohkem palliga tegutseda ja oma võimalusi otsida. Mängitud üheksa minutit. Neymaril juba 3. minutil suurepärane võimalus. Neymar lükkab umbes 12 meetri pealt heast kohast väravast mööda! Kohtumine on alanud! Täna mängitakse sellisel tühjal staadionil. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293619672064176128?cxt=HHwWgMC9vZyP7vMjAAAA Suurel ja tühjal staadionil on Meistrite liiga hümn mängitud ja kõik on kohtumiseks valmis. Atalanta mäng sõltub täna kindlasti palju Papu Gomeze tegutsemisest. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293601551685226497?cxt=HHwWgsC8kb3w5fMjAAAA PSG algkoosseis: Navas, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Kimpembe, Kehrer, Ander Herrera, Gueye, Pablo Sarabia, Neymar, Icardi.Atalanta algkoosseis: Sportiello, Rafael Toloi, Djimsiti, Hateboer, Caldara, Gosens, Gomez, de Roon, Freuler, Pašalic, Zapata. Algkoosseisud on saabunud. PSG suurim staar Kylian Mbappe on oodatult pingil. Hiljuti vigastusest taastunud mängumees sekkub vajadusel ilmselt teisel poolajal vahetusest. https://twitter.com/KMbappe/status/1293603870422302721 PSG on aastaid võistkonda kõvasti investeerinud, kuid soovitud tulemust ehk suurt saavutust Meistrite liigas ei ole veel tulnud. Kolmel eelmisel hooajal sai PSG teekond Meistrite liigas otsa kaheksandikfinaalis. Enne seda piirduti neljal korral veerandfinaaliga ehk faasiga, kus ollakse ka praegu.PSG on oma ajaloos seni suutnud poolfinaali murda ainult ühel korral. Nii kaugele jõuti hooajal 1994/95. toona jäädi poolfinaalis 0:3 alla Itaalia tiimile AC Milanile. https://twitter.com/OptaJoe/status/1293593132773314562?cxt=HHwWhMC0rbeG4vMjAAAA Täna on kõikide pilgud Neymari peal. Kas brasiillane suudab lõpuks PSG poolfinaali viia? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293584728692535302?cxt=HHwWjMC1iaCd3vMjAAAA Portugal on veerandfinaalideks valmis! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1293556819475025921?cxt=HHwWgsC-mdzE0fMjAAAA https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/uefa-hirm-masinlik-soosik-liidri-kaotanud-ullataja-ja-maagiline-messi-kes-voidab-meistrite-liiga?id=90684597 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/ml-i-paevik-sloveenia-prints-ehk-serie-a-kuningas-vaatab-karjaari-tahtsaimat-mangu-segastel-asjaoludel-korvalt?id=90716619 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/meistriteliiga/vigastusega-kimpus-olnud-psg-rundestaar-on-meistrite-liigaks-manguvalmis?id=90709733

Täna saab alguses palju kõneainet pakkunud finaalturniir, mida peetakse vastavalt koroonakriisi nõuetele erilises “mullis”.

Esimeses kohtumises lähevad vastamisi Itaalia Atalanta meeskond ja Prantsusmaa Paris Saint-Germain.Kui Seria A meestel on puudu nende vigastatud esiväravavaht Pierluigi Gollini ja Josip Ilicic, prantslastel suure küsimärgi all nende staarründaja Kylian Mbappe, kes sai mõned nädalad tagasi raske vigastuse. Viimastel andmetel peetakse teda mängukõlbulikuks, kuid iseasi, kui kasulik ta pärast sellist pausi on. Pariisi meeskonnast ei reisinud Portugali kaasa ka Marco Verrati. Angel di Maria seevastu ei saa veerandfinaalis kaartide tõttu mängida, edasi aga küll.

"Üksikus mängus võime ükskõik kellest jagu saada. Usume oma võimalustesse, muidu poleks olnud mõtet Lissaboni reisidagi," rääkis Atalanta poolkaitsja Remo Freuler.

Itaalia meeskonna peatreener Gian Piero Gasperini: "Oleme näidanud, et Euroopa jaoks võõras meeskond võib olla edukas, kui tahtest, motivatsioonist ja entusiasmist piisab. Inimestele meeldib see. Peame teatud väärtuseid esindama."

Meistrite liiga debütandid ammutavad ekstra motivatsiooni koduriiki tabanud koroonakriisist. “Me teame, mis ootused selle matši ümber keerlevad. Meie jaoks on see lisamotivatsioon, kui mõtleme, mis meie kodukohas toimus. Atalanta esindab oma linna parimal võimalik moel ja me tahame tuua naeratuse neile tagasi,” teatas Gasperini.

Statistikast:

- Atalanta ja PSG kohtuvad täna esimest korda ajaloos

- PSG pole iial võitnud Meistrite liiga mängu Itaalia klubi vastu (4 viiki ja 2 kaotust)

- PSG jõudis viimati Meistrite liiga nelja parima hulka hooajal 1994/1995

- Prantsusmaa gigandid on skoorinud järjest viimases 32 Meistrite liiga mängus, see on sarja ajaloo pikim seeria

- Itaalia meeskond on lasknud endale lüüa rohkem väravad kui ülejäänud hetke kaheksa Euroopa parimat satsi (16)

OlyBeti keskkonnas saab jälgida meeskondade koefitsente. Atalanta võidu korral on selleks kujunenud lausa 3,7, kuid PSG puhul on see samuti korralik 1,9. Viigi puhul on koefitsient 4.