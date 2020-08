OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaal: kas Juventuse ja ManCity kukutanud Lyon suudab üllatada ka Bayernit?

Bayerni peatreeneri Hans-Dieter Flicki sõnul on nende jaoks esmatähtis unustada suur 8:2 võit Barcelona üle. Kuna Lyoni näol on tegemist meeskonnaga, mis lõi play-offis konkurentsist Torino Juventuse ja Manchester City, ei tohi Bayern neid alahinnata.

Müncheni Bayern - Olympique Lyon Mäng on alanud! Bayernil on käsil uskumatu seeria - 19 võitu järjest. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296154965916954635 Robert Lewandowski on löönud juba kaheksas järjestikuses CLi mängus värava. Enamat on suutnud varem vaid Ruud van Nistelrooy (9) ja Cristiano Ronaldo (11). Selle hooaja jooksul kokku on Lewandowski löönud Meistrite liigas 14 väravat, mis jääb alla vaid Ronaldo (17) saavutusele. Ja prantslaste Olympique Lyon alustab sellise algrivistusega: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296145835294633987 Bayerni tänane algkoosseis on selline: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296146124101824513

Bayerni peatreeneri Hans-Dieter Flicki sõnul on nende jaoks esmatähtis unustada suur 8:2 võit Barcelona üle. Kuna Lyoni näol on tegemist meeskonnaga, mis lõi play-offis konkurentsist Torino Juventuse ja Manchester City, ei tohi Bayern neid alahinnata. "Kui me anname endast vähem kui 100%, siis jääb sellest väheks. Peame olema sama keskendunud, kui Barcelonaga mängus," lausus Flick.

Lyoni peatreener Rudi Garcia lisas, et nad on valmis järjekordseks üllatuseks. "Me võime olla autsaiderid, kuid oleme võitnud suuri meeskondi ja teistel tasuks hakata meid tõsiselt võtma," sõnas ta.

Bayern ja Lyon on varem eurosarjades kohtunud üheksal korral ning sakslaste arvel on neli ja prantslastel kaks võitu. Viimati, kui nad vastamisi olid, kohtuti samuti Meistrite liiga poolfinaalis ning siis (hooajal 2009/10) võitis Bayern kahe mängu kokkuvõttes 4:0.

Kindla favoriidina - Olybeti koefitsient 1.25 - läheb tänasele matšile vastu muidugi Bayern. Lyoni võidu koefitsient on lausa 11, viigi koefitsient 7.0

Eile tagas esimesena pääsu finaali PSG, alistades RB Leipzigi 3:0.