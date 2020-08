OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaal: Bayern võitis Juventuse ja ManCity kukutanud Lyoni vastu avapoolaja 2:0

Bayerni peatreeneri Hans-Dieter Flicki sõnul on nende jaoks esmatähtis unustada suur 8:2 võit Barcelona üle. Kuna Lyoni näol on tegemist meeskonnaga, mis lõi play-offis konkurentsist Torino Juventuse ja Manchester City, ei tohi Bayern neid alahinnata.

"Kui me anname endast vähem kui 100%, siis jääb sellest väheks. Peame olema sama keskendunud, kui Barcelonaga mängus," lausus Flick.

Lyoni peatreener Rudi Garcia lisas, et nad on valmis järjekordseks üllatuseks. "Me võime olla autsaiderid, kuid oleme võitnud suuri meeskondi ja teistel tasuks hakata meid tõsiselt võtma," sõnas ta.

Müncheni Bayern - Olympique Lyon Lyon toob mängu päästma Moussa Dembele, kes asendab Depayd. Manchester City vastu kõmmutas ta viimase 15 minutiga kaks väravat. Nurgalöögi järel teeb Neuer kindla tõrje. Lyoni mehed ootavad penaltit, leides, et Süle mängis oma kastis käega. Vile vaikib. Perisici võimalus, kuid pall ei leia võrku. Bayern kontrollib rahulikult mängu. Hetkel ei paista prantslaste esimest väravat kuskilt. Depay üritas Sület üle joosta, kuid ei õnnestunud. Lyon on toonud Thiago Mendesi Bruno Guimaraesi asemele. Bayern on teinud ühe vahetuse - Boatengi asendab Niklas Süle. Teine poolaeg on alanud. Palli valdamine on lausa 70 vs 30% Bayerni kasuks. Pealelöögid sakslastele 12:4 (raamidesse 7:0). https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296171948683268096 Avapoolaja on võitnud suurfavoriit Bayern 2:0. Kui vaid Lyon oleks alguses vähemalt ühe oma kahest supervõimalusest ära löönud, olnuks meil hoopis teine mäng... Lyon pääses 39. minutil 0:3-st, kui Serge Gnabry söödu järel ei löö Robert Lewandowski ära. https://twitter.com/FCBayernEN/status/1296169017212887042 33. minutil 2:0 Bayernile! Lewandowski ei suuda värava eest palli võrku lükata, kuid kohe on jaol Gnabry, kes lööb oma teise värava! Lewandowski saab nurgalöögi järel peaga löögile, kuid lööb kaitsjate surve tõttu kõrgelt üle värava. Ka Gary Lineker on Bayerni avaväravast vaimustunud, kuid nimetab sakslaste senist kaitsemängu amatööride tasemel mänguks... https://twitter.com/GaryLineker/status/1296164947282612225 Gnabry võimas seeria - 9 mängu, 8 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296166503251927049 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296165650197614595 2:0 oli õhus! Müller saab karistusala järel ohtlikult löögile, kuid ei taba palli. 1:0 Bayernile - Serge Gnabry murrab vasturünnakul äärelt karistusala jooneni ja kõmmutab palli ristnurka! Taas sai kinnitust fakt, et kui ise ei löö, löövad vastased... Lyoni ründaja Ekambi lõi posti! Kamerunlase esimene ohtlik löök ei õnnestunud, kuid ta võitles palli tagasi, mängis ühe kaitsja üle ja lõi siis posti. Boateng sai otsustavalt jala vahele, kui Lyoni mehed üritasid värava ette sööta. Nii pääses Depay avaminutitel löögile: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296162601265778689 Mäng on alanud tuliselt. Nüüd on Lyoni ohtlik olukord, kus Ekambi ei ulatu napilt tsenderduseni. Bayern mängib kenasti seinasöötu ning Goretzka sai karistusalas väga ohtlikult löögile. Lopes päästab prantslased! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296164363326361605 Leon Goretzka löök blokeeriti. Sellele järgnenud Joshua Kimmichi nurgalöök Bayernile edu ei too. Depay pääses 5. minutil Neueriga üks-ühe vastu, kuid lõi napilt mööda! Bayernil oli õnne, kuid Neuerit tuleb kiita, ta tegi ründaja olukorra võimalikult raskeks. Olukord algas Thiago pallikaotusest, mille järel söödeti kiiresti ette hollandlasele. Bayern alustab teravamalt, kuid avaminutitel midagi ohtlikku veel ei sünni. Mäng on alanud! Bayernil on käsil uskumatu seeria - 19 võitu järjest. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296154965916954635 Robert Lewandowski on löönud juba kaheksas järjestikuses CLi mängus värava. Enamat on suutnud varem vaid Ruud van Nistelrooy (9) ja Cristiano Ronaldo (11). Selle hooaja jooksul kokku on Lewandowski löönud Meistrite liigas 14 väravat, mis jääb alla vaid Ronaldo (17) saavutusele. Ja prantslaste Olympique Lyon alustab sellise algrivistusega: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296145835294633987 Bayerni tänane algkoosseis on selline: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1296146124101824513 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/mees-kes-on-hooaja-alguses-saratult-manginud-bayerni-umbersunni-taga?id=90784381 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlsisuturundus/kas-anname-bayernile-kohe-karika-ara?id=90761499

Bayern ja Lyon on varem eurosarjades kohtunud üheksal korral ning sakslaste arvel on neli ja prantslastel kaks võitu. Viimati, kui nad vastamisi olid, kohtuti samuti Meistrite liiga poolfinaalis ning siis (hooajal 2009/10) võitis Bayern kahe mängu kokkuvõttes 4:0.

Kindla favoriidina - Olybeti koefitsient 1.25 - läheb tänasele matšile vastu muidugi Bayern. Lyoni võidu koefitsient on lausa 11, viigi koefitsient 7.0

Eile tagas esimesena pääsu finaali PSG, alistades RB Leipzigi 3:0.