OTSEBLOGI | Meistrite liiga play-off: Barcelona kohtub PSG-ga, Leipzig mängib madalseisus Liverpooliga

Pariisi Saint Germaini ootab avaringis vana vaenlane FC Barcelona. Detsembris võisid prantslased loosi üle isegi veidike rõõmustada, kuid viimasel ajal on Barcelona saanud Ronald Koemani juhtimisel oma mängu järjest paremini käima. PSG soovib kindlasti kättemaksu 2017. aasta kaheksandikfinaali eest. Toona võitis PSG koduväljakul avamängu 4 : 0, kuid kaotas võõrsil 1 : 6. Väidetavasti oli just see kohtumine üheks tõukejõuks, miks Neymar mõned kuud hiljem Barcelona särgi maailmarekordilise 222 miljoni euro eest PSG oma vastu vahetas. Seekordsest avamängust jääb Neymar lihasvigastuse tõttu eemale.

Loomulikult lisab vürtsi ka Lionel Messi tulevik. Messi kontraht Barcelonaga lõpeb suvel ja viimaste teadete kohaselt on just PSG tema uueks tööandjaks. Vähemalt meedias on prantslased teinud väga julgeid avaldusi.

Ülimalt põnevas duellis lähevad täna vastamisi aga 2019. aasta meister Liverpool ning RB Leipzig. Eelkõige on see kahe Saksa treeneri vastasseis. Kas 33-aastane Julian Nagelsmann suudab 53-aastase Jürgen Klopi üle mängida? Liverpooli viimse aja kehv vorm tõstab kõvasti Leipzigi enesekindlust. Liverpool on kaotanud koduliigas juba kolm kohtumist järjest ning on langenud kuuendale kohale.

Leipzig ei saa täna kasutada koduväljakueelist, sest Inglismaa klubisid ei lasta koroonaviiruse uue tüve tõttu Saksamaale. Seetõttu võtab Leipzig Liverpooli vastu Budapestis.

Tänased mängud:

22.00 Barcelona - Pariisi Saint Germain

22.00 RB Leipzig - Liverpool

